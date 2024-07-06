Третьяк об СССР: «На тренировках нам воды не давали. Говорили: «Сердце качает кровь, еще и пить – большая нагрузка». Поэтому из участников серии 1972-го у нас 18 человек нет уже»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею с шайбой суперсерия сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов Здоровье Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о тяжелых тренировках в СССР.

– Мы же были элитой в СССР, вместе с Большим театром, с космонавтами. Нас знала вся страна. А на тренировках нам воды не давали. Нормально?

Выводили в Сочи на асфальт в 12 часов – представляете? 40-45 градусов, а у нас поточный метод был с грузами по 20 килограмм. А рядом отдыхающие у моря смотрят на нас, на элиту. И ни капли воды. Мы прямо в море прыгали и соленой водой хоть рот полоскали…

В Северной Америке каждые 10 минут спортсменов заставляли пить воду. А у нас, знаете, как тренер говорил? Сердце качает кровь, а вы еще воду пьете – это большая нагрузка на сердце. Я так и думал. И я за игру пил только стакан воды. А потом, после игры, подходил и литров 4-5 выпивал из-под крана.

– Это ужас!

– Отсюда и все беды… Вот поэтому из участников серии 1972 года у нас 18 человек нет уже. Царствие небесное всем хоккеистам, которые ушли… Нагрузки были колоссальные.

Тарасов говорил, что нам надо обогнать время, чтобы догнать канадцев. Мы за счет физической формы очень сильно двигались.

Канадцы тоже очень сильные, у них своя подготовка, у нас своя была подготовка. Но она очень жесткая была, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

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24 комментария
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Ну если учесть, что вы ещё в свободное время и бухали, как не в себя, то конечно. Поэтому нельзя, сказать, что ушли они именно из-за тренировок. Всё в совокупности.
+27
0
+27
О чем разговор, когда гений хоккея Тарасов, не имел спортивного образования? Тупо дрочил людей.
+22
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+19
Ответ Александр Максаков
А может, потому что 52 года прошло уже?
канадцы живее оказались
+8
0
+8
Этот миф про воду до конца XX века был популярен. Когда гоняли в футбол в старших классах в середине 90-х, кто отправлялся пить воду, ему остальные все говорили "Ты что? Во время тренировки вредно". Конечно, это никого не останавливало, пить-то хочется. Но вот поверье такое было.
+7
0
+7
Это абсолютно ненаучные тренировки Тарасова.
Решил как-то посчитать среднюю продолжительность жизни игроков ЦСКА и "Спартака". 30 хоккеистов основных составов второй половины 60-х годов. У "Спартака" -70 лет, у ЦСКА на 8 лет меньше. За 80 у "Спартака" - 6 человек, у ЦСКА -1.
+5
0
+5
Ответ Николай Бабулькин
Речь не об СССР, а о неправильной тренировочной системе в конкретный момент. Спортс такой спортс
Ага, отдельные недостатки.
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+3
Ответ shickana
Ага, отдельные недостатки.
Перегибы на местах)
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+2
Ответ Pertinax Gandi
Ну если учесть, что вы ещё в свободное время и бухали, как не в себя, то конечно. Поэтому нельзя, сказать, что ушли они именно из-за тренировок. Всё в совокупности.
Ну сам-то Третьяк явно не курит и не пьёт, выглядит как огурчик в свои 72. Кто пил из его поколения, тех уж нет.
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+2
Ответ idemidov
Ну сам-то Третьяк явно не курит и не пьёт, выглядит как огурчик в свои 72. Кто пил из его поколения, тех уж нет.
О том и речь. Третьяк видимо не пил, поэтому и до сих пор жив-здоров. А те 18, которых уж нет скорее всего да.
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Но при этом, всё равно говорят про отличную систему хоккея - сами страдали, так пусть и потомки продолжают😢
+3
-2
+1
это во многих видах спорта практиковалось...
многие тренеры у легкоатлетов ограничивали объем жидкости - и не только на тренировках :(
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+1
Ответ Pertinax Gandi
Ну если учесть, что вы ещё в свободное время и бухали, как не в себя, то конечно. Поэтому нельзя, сказать, что ушли они именно из-за тренировок. Всё в совокупности.
Так они и бухали, потому что нагрузки были неадекватные возможностям. Как им снять напряжение?
+3
-2
+1
Ответ Pertinax Gandi
Ну если учесть, что вы ещё в свободное время и бухали, как не в себя, то конечно. Поэтому нельзя, сказать, что ушли они именно из-за тренировок. Всё в совокупности.
А канадосы не бухали? Ну-ну.
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Ну, а что ждёт фигуристок-дистрофичек школы тутберидзе и прочих школ... в анти-СССР в плане качества здоровья, и продолжительности жизни.
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Ответ mitos
Очень странный подход при наличии в СССР передовой научной школы. Отдельные самодуры от власти их особо не слушали... Ресурс сердца имеет предельный запас сокращений. Если еще и режим не соблюдать. Ничего удивительного.
Где про сердце можно прочитать?
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Просто потрясающе. Это же просто показания, которые изобличают хваленую "систему".
Про восстановление водно-соляного баланса там вообще не знали? Про обезвоживание организма?
Если советская система это тупо доводить людей до грани смерти, то лучше про неё забыть и не возвращаться к ней.
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Сердце кровь качать, вы в хоккей играть и шайбу забивать, а потом можно и бухать
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Советую Третьяку освежить память и перечитать книгу В.А.Третьяка "Когда льду жарко" изд.1981г. Там написаны совершенно иные вещи.
Кстати, эта книга на долгие годы стала для меня настольной.
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Так вот к чему ротенберг стремится, со своей Красной Машиной 😂
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