Третьяк об СССР: «На тренировках нам воды не давали. Говорили: «Сердце качает кровь, еще и пить – большая нагрузка». Поэтому из участников серии 1972-го у нас 18 человек нет уже»

Владислав Третьяк рассказал о тяжелых тренировках в СССР.

– Мы же были элитой в СССР, вместе с Большим театром, с космонавтами. Нас знала вся страна. А на тренировках нам воды не давали. Нормально?

Выводили в Сочи на асфальт в 12 часов – представляете? 40-45 градусов, а у нас поточный метод был с грузами по 20 килограмм. А рядом отдыхающие у моря смотрят на нас, на элиту. И ни капли воды. Мы прямо в море прыгали и соленой водой хоть рот полоскали…

В Северной Америке каждые 10 минут спортсменов заставляли пить воду. А у нас, знаете, как тренер говорил? Сердце качает кровь, а вы еще воду пьете – это большая нагрузка на сердце. Я так и думал. И я за игру пил только стакан воды. А потом, после игры, подходил и литров 4-5 выпивал из-под крана.

– Это ужас!

– Отсюда и все беды… Вот поэтому из участников серии 1972 года у нас 18 человек нет уже. Царствие небесное всем хоккеистам, которые ушли… Нагрузки были колоссальные.

Тарасов говорил, что нам надо обогнать время, чтобы догнать канадцев. Мы за счет физической формы очень сильно двигались.

Канадцы тоже очень сильные, у них своя подготовка, у нас своя была подготовка. Но она очень жесткая была, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.