Хайруллин о переезде СКА: «В Ледовом родные стены помогут, и мы выиграем наш любимый Кубок Гагарина, дай бог»

Марат Хайруллин высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец

Команда под руководством Романа Ротенберга переехала на «СКА-Арену» по ходу минувшего сезона. В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Сезон-2024/25 петербургский клуб проведет в Ледовом дворце.

Сегодня СКА начнет новый сезон матчем на выезде с «Металлургом». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

– Команда вновь вернулась в Ледовый после игр на «СКА-Арене». Как отреагировали? Не обидно было ее покидать?

– В принципе, не обидно. Когда мы приехали в Ледовый, нас встретили так, будто мы и не уезжали. Родные стены, все привычно. Поэтому, дай бог, в Ледовом родные стены помогут, и мы выиграем наш любимый Кубок Гагарина .

– Где больше нравится играть – в Ледовом или на «СКА Арене»?

– Ко всему привыкаешь. Вначале на «СКА-Арене» было непривычно, потом уже постепенно привыкаешь и там уже хорошо. Сейчас вернулись обратно и, думаю, здесь привыкнем. Мне нравится везде играть. Самое главное, чтобы были полные трибуны.

В принципе, болельщики приходили, заполняли арены. Главное, чтобы всегда так было. Мы будем стараться их радовать, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.