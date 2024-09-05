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  • Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ему фартило со страшной силой, но он выбрал свой путь. Я говорил: «Того Женьку больше не увидите». Что потеряно годами, не соберешь крохами»
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Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ему фартило со страшной силой, но он выбрал свой путь. Я говорил: «Того Женьку больше не увидите». Что потеряно годами, не соберешь крохами»

Андрей Баландин считает, что Евгений Кузнецов не выйдет на прежний уровень

«Это было ожидаемо, что Кузнецов поедет в СКА. И ясно то, что он пока не показывает игру, на которую надеются руководители клуба и все остальные. Вы это сами все видели.

Я раньше уже говорил: «Вы больше не увидите того Женьку». То, что потеряно годами, не соберешь крохами. А в 32 года все это вернуть очень сложно.

Ему фартило со страшной силой в жизни, но он выбрал свой путь. И я даже удивлен, что к нему такое благосклонное отношение», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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