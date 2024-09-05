Галиев о 2:1 с «Сибирью»: «Авангард» хорошо выстоял в меньшинстве и забил две из двух в большинстве. Спецбригады сделали игру» 

Станислав Галиев оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» (2:1)

Нападающий омичей набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ну почему я герой матча? Все герои. Хорошая игра, тяжеловато было из-за того, что давно не играли, а тут полная арена.

Вошли в матч, хорошо выстояли в меньшинстве и забили две из двух в большинстве. Так что «special team» [спецбригады] сегодня сделали игру. В равных составах вроде много бросали, но по факту броски через периметр шли.

Мне нравится играть с Макеевым и Веем, все отлично. Главное, чтобы им нравилось со мной», – сказал Галиев .