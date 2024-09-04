Епанчинцев об 1:2 с «Авангардом»: «У «Сибири» шансов было больше, повлияли нюансы, игра в неравных составах. Мы не использовали хорошие моменты, не смогли перевести матч в овертайм»
Вадим Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Авангарда» (1:2)
«Хорошая, равная игра. Если брать статистику, то все близко. У нас шансов было больше, но сегодня сыграли нюансы, игра в неравных составах. Мы не использовали хорошие моменты. В третьем периоде уже шла игра до гола.
К сожалению, эту ошибку допустили мы. Претензий к игрокам по работе, по другим моментам нет. Старались, работали, вратарь держал в игре. Увы, не смогли помочь Красоткину как минимум забить второй гол и перевести игру в овертайм.
Не согласен, что первую тройку сегодня закрыли, а оценивать мы будем внутри коллектива. Да, они не забили, против лидеров всегда играют концентрированнее, но моменты были. У некоторых центральных «Сибири» были проблемы сегодня, но будем работать», – сказал главный тренер «Сибири».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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