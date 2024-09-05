Десятков о 2:3 от «Адмирала»: «Игра у «Витязя» откровенно не получилась. Моменты были, не хватило в завершении хладнокровия» 

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Адмирала» (2:3)

«Игра сегодня у нас откровенно не получилась. Начали нервозно. Попытки убрать эту нервозность периодически какой-то результат давали, но как такового рисунка игры у нас не было. Моменты были, но мы их транжирили — не хватило в завершении хладнокровия, мы сегодня много угодничали.

Были ли особенные чувства перед первым матчем в роли главного тренера клуба КХЛ ? Хотелось выиграть. Хорошо, что это желание есть, есть неугомонность определенная, чего, к сожалению, моим хоккеистам сегодня немного не хватило. Делаем выводы, к следующей игре, надеюсь, будем в своей стихии», – сказал главный тренер «Витязя ».