Десятков о 2:3 от «Адмирала»: «Игра у «Витязя» откровенно не получилась. Моменты были, не хватило в завершении хладнокровия»
Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Адмирала» (2:3)
«Игра сегодня у нас откровенно не получилась. Начали нервозно. Попытки убрать эту нервозность периодически какой-то результат давали, но как такового рисунка игры у нас не было. Моменты были, но мы их транжирили — не хватило в завершении хладнокровия, мы сегодня много угодничали.
Были ли особенные чувства перед первым матчем в роли главного тренера клуба КХЛ? Хотелось выиграть. Хорошо, что это желание есть, есть неугомонность определенная, чего, к сожалению, моим хоккеистам сегодня немного не хватило. Делаем выводы, к следующей игре, надеюсь, будем в своей стихии», – сказал главный тренер «Витязя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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