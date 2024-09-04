Тамбиев о травме: «Отвернулся немножко, получил шайбой – надо смотреть за игрой, концентрацию нельзя терять. Спасибо врачам «Адмирала», оперативно зашили»

Леонид Тамбиев прокомментировал свою травму в матче с «Витязем»

«Адмирал » на выезде обыграл «Витязь» (3:2) в Фонбет чемпионате КХЛ .

В конце второго периода защитник «Витязя » Ярослав Бусыгин, делая выброс по борту, попал шайбой в голову главному тренеру владивостокской команды Леониду Тамбиеву .

У Тамбиева пошла кровь, его увели в раздевалку. Через некоторое время он вернулся на скамейку.

– Нормально все, шайба попала... Надо смотреть за игрой, отвернулся немножко, получил. Концентрацию нельзя терять на лавке.

– Даже главному тренеру?

– Конечно. Спасибо врачам нашим. Оперативно зашили, все нормально, – сказал Леонид Тамбиев.