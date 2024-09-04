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  • Тамбиев о травме: «Отвернулся немножко, получил шайбой – надо смотреть за игрой, концентрацию нельзя терять. Спасибо врачам «Адмирала», оперативно зашили»
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Тамбиев о травме: «Отвернулся немножко, получил шайбой – надо смотреть за игрой, концентрацию нельзя терять. Спасибо врачам «Адмирала», оперативно зашили»

Леонид Тамбиев прокомментировал свою травму в матче с «Витязем»

«Адмирал» на выезде обыграл «Витязь» (3:2) в Фонбет чемпионате КХЛ

В конце второго периода защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин, делая выброс по борту, попал шайбой в голову главному тренеру владивостокской команды Леониду Тамбиеву

У Тамбиева пошла кровь, его увели в раздевалку. Через некоторое время он вернулся на скамейку. 

– Нормально все, шайба попала... Надо смотреть за игрой, отвернулся немножко, получил. Концентрацию нельзя терять на лавке. 

– Даже главному тренеру? 

– Конечно. Спасибо врачам нашим. Оперативно зашили, все нормально, – сказал Леонид Тамбиев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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