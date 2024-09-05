Тамбиев о 3:2 с «Витязем»: «Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием, но «Адмиралу» есть что поправить» 

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Витязем» (3:2)

«Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием игры. Есть что поправить, мы это видим. Есть ненужные ошибки. Но в принципе очень доволен, что выиграли первый матч в сезоне, начали чемпионат с победы.

Удивился, сколько наших болельщиков на трибунах было», – сказал главный тренер «Адмирала ».