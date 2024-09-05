Тамбиев о 3:2 с «Витязем»: «Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием, но «Адмиралу» есть что поправить»
Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» над «Витязем» (3:2)
«Хорошая обоюдоострая игра, доволен содержанием игры. Есть что поправить, мы это видим. Есть ненужные ошибки. Но в принципе очень доволен, что выиграли первый матч в сезоне, начали чемпионат с победы.
Удивился, сколько наших болельщиков на трибунах было», – сказал главный тренер «Адмирала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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