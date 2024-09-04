Дементьев о Калининграде: «Городу не хватает хоккейной команды, обсуждения идут на высшем уровне. Регион серьезный – 2 млн жителей, туристы, море, песок, пляжи»
Алексей Дементьев считает, что Калининграду не хватает команды в КХЛ
– Стоит ли запустить какой-то хоккейный проект в Калининграде?
– Я был приятно поражен городом, гостеприимством. Вода, море, песок, пляжи... Все на высшем уровне. Я знаю, что обсуждения идут. Я встречался там с бизнесменами, разговаривал.
Нужно, конечно, делать. Потому что регион серьезный. Около двух миллионов жителей. Плюс огромное количество туристов. С этим сегментом надо работать. Есть футбол, волейбол, баскетбол.
Наверное, Калининграду не хватает хоккейной команды. Но это не ко мне вопрос. Если меня спросят, я всегда готов помочь, подсказать. Может быть, даже поучаствовать, – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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