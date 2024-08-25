Дементьев о Коростелеве: «Дай бог, в системе СКА Ярослав сможет развиваться. Пусть крепнет и в один прекрасный день составит конкуренцию Аскарову в «Сан-Хосе»
Алексей Дементьев высказался о переходе Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».
«Нэшвилл» обменял вратаря в «Шаркс» 23 августа.
«Я думаю, что у Ярослава Аскарова есть шанс не просто закрепиться, а стать основным вратарем «Сан-Хосе». Команда находится в перестройке и, собирая молодых и интересных игроков, там пытаются создать серьезную базу. Могу пожелать Ярославу только удачи и всего самого доброго в достижении своих целей.
Также бы отметил, что «Сан-Хосе» на прошедшем драфте выбрал очень сильного вратаря из России – Ярослава Коростелева. На сегодняшний день он покоряет предсезонный турнир один за другим. Накануне, играя за «СКА-1946», он был признан лучшим игроком матча. Это очень серьезный конкурент в будущем.
Вообще это был сильнейший вратарь своего года рождения, но он получил тяжелую травму колена. Были операции, он пропустил полтора года. Но в прошлом сезоне вернулся, был задрафтован и сейчас поднимается на тот пьедестал, который у него был.
Дай бог, что в системе СКА Коростелев сможет развиваться, он подписал контракт до 2027 года. Пусть крепнет и в один прекрасный день составит конкуренцию Аскарову в «Сан-Хосе», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.