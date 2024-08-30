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  • Дементьев о зарплатах: «Не могут хоккеисты получать 30 тысяч рублей, в «Макдональдсе» и KFC больше платят. Они тратят здоровье, минимальные зарплаты должны быть выше»
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Дементьев о зарплатах: «Не могут хоккеисты получать 30 тысяч рублей, в «Макдональдсе» и KFC больше платят. Они тратят здоровье, минимальные зарплаты должны быть выше»

Алексей Дементьев считает, что потолок зарплат в КХЛ необходимо повышать.

«Я только за. Я за повышение потолка заработной платы. Почему? Потому что на сегодняшний день мы неконкурентоспособны с Национальной хоккейной лигой в этом вопросе. Это поможет конкурировать с НХЛ? Да, определенные показатели, да, конечно.

Слушайте, давайте на чистоту по этому вопросу. Общий потолок заработной платы – это какая-то небольшая часть того, что нужно менять. Самое главное: минимальные заработные платы должны быть выше.

Не может быть 15 000 и даже 30 000 рублей заработная плата у хоккеистов. В «Макдональдсе» и в KFC больше платят. Они отдают себя 24 часа в сутки хоккею, тратят свое здоровье и не получают ничего.

Необходимо обеспечить материально-технической базой хоккеистов на всех уровнях, с детей начинать. Хорошо, не увеличивайте потолок зарплат в КХЛ, но обеспечьте базовыми потребностями хоккеистов на детско-юношеском уровне. Клюшек нет, формы нет, а результат давай и вырасти в хорошего хоккеиста, вот это вот, пожалуйста.

Поэтому, с моей точки зрения, нужно рассматривать фундаментально все вопросы, связанные с увеличением затрат на хоккеистов», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлексей Дементьев
детский хоккей
деньги
потолок зарплат
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