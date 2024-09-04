Вишневский стал капитаном «Спартака» на этот сезон. Экс-защитник «Динамо» Миронов – альтернативный капитан

Дмитрий Вишневский назначен капитаном «Спартака» в новом сезоне КХЛ.

34-летний защитник выбран на эту роль третий год подряд.

Альтернативными капитанами стали Андрей Локтионов , Павел Порядин и новичок команды Андрей Миронов .

Миронов перешел в «Спартак» из «Динамо» в это межсезонье. 30-летний защитник является рекордсменом бело-голубых по числу проведенных матчей за клуб.