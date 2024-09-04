Вишневский стал капитаном «Спартака» на этот сезон. Экс-защитник «Динамо» Миронов – альтернативный капитан
Дмитрий Вишневский назначен капитаном «Спартака» в новом сезоне КХЛ.
34-летний защитник выбран на эту роль третий год подряд.
Альтернативными капитанами стали Андрей Локтионов, Павел Порядин и новичок команды Андрей Миронов.
Миронов перешел в «Спартак» из «Динамо» в это межсезонье. 30-летний защитник является рекордсменом бело-голубых по числу проведенных матчей за клуб.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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