💰 112 млн долларов за 8 лет! Напарник Макдэвида получил самую большую зарплату в НХЛ

Новый рекорд немца.

Главная новость последних суток в НХЛ: Леон Драйзайтль подписал новый контракт с «Эдмонтоном» – 8 лет по 14 млн долларов.

Пачка важных сопроводительных фактов:

1. Это соглашение стартует через год – с регулярки-2025/26.

2. Ближайший сезон – 2024/25 – немец сыграет по старому 8-летнему контракту на 8,5 млн в год. Таким образом, рост составил 5,5 млн – что равняется зарплате, например, Зака Хаймана.

3. В этом году Драйзайтлю исполнится 29 лет – новое соглашение стартует близко к его 30-летию и закончится к 38 годам. Звучит интересно.

4. На этот момент контракт Драйзайтля с ежегодной выплатой в 14 млн становится самой большим в НХЛ – он обходит Мэттьюса из «Торонто» с его 13,25 млн.

А теперь чуть подробнее.

Самая ожидаемая сенсация лета-осени

Структурно контракт похож на другие сделки такого масштаба: основную часть денег Леон получит в виде подписных бонусов. Первые три сезона эти бонусы будут равняться 15,5 млн, при этом базовая зарплата составит еще миллион – то есть да, в сумме с 2025 по 2028 годы немец будет зарабатывать по 16,5 млн в год.

Это на самом деле можно считать «честным» кэпхитом контракта – просто общую сумму снизили за счет растяжения в будущее; за счет того, что 37-летний Драйзайтль будет зарабатывать в два с копейками раза больше, чем зарабатывал 37-летний Малкин.

Цифры впечатляют и предвещают новую финансовую эпоху в лиге, но, по сути, сенсации нет: Леон – один из десяти лучших игроков текущей НХЛ, последние лет пять он явно играл дороже, чем по факту зарабатывал. При этом потолок зарплат растет, «Эдмонтон» максимально близок к кубку во многом благодаря Драйзайтлю – короче, оркестр, фанфары, иллюминация выдают самую что ни на есть суперзвездную, максимально масштабную сделку. И она не могла не быть немного завышенной по размеру.

Суперзвезда получила суперзвездный контракт – тут без новостей.

Драйзайтль будет зарабатывать больше всех (это не точно)

Подписавшись на 8 лет по 14 млн немец выскочил на первое место в индивидуальном зачете гонки зарплат – и на 500 тысяч обошел предыдущего обладателя желтой майки лидера Остона Мэттьюса (который заработает какие-то жалкие 13,5 млн долларов).

С учетом того, как в НХЛ делаются дела, возможно, лишний миллион Драйзайтлю накинули как раз для того, чтобы он обошел по кэпхиту Мэттьюса.

Но есть пара нюансов.

Контракт Мэттьюса закончится через четыре сезона, и новый наверняка приблизится к 20 млн – так что рекордсменом Драйзайтлю ходить не то чтобы долго.

А скорее всего, и не ходить вообще. Контракт его напарника – Макдэвида – заканчивается в сезоне-2025/26, и новое соглашение, очевидно, будет подписано летом-2025 и точно будет больше, чем у Драйзайтля. Так что Леон вряд ли выйдет на лед в статусе реально самого дорогого игрока НХЛ.

Макди и Драйзайтль – самая дорогая связка в истории НХЛ

Но что можно сказать с уверенностью: Макдэвид и Драйзайтль становятся с отрывом самой дорогой парой нападающих в лиге (и, соответственно, в ее истории). Сейчас их совокупный кэпхит равняется 26,5 млн – и в момент, когда начнется сезон-2025/26, это число будет еще больше (уже рассказал почему).

И тут уже без каких-либо вариантов. У Марнера истекает контракт, но трудно представить, чтобы его соглашение превышало сумму в 12 млн – а значит нефтяной бригаде в этом смысле ничего не угрожает.

Есть другой момент – и о нем ниже.

Гонка за миллионами продолжается. Но нужна ли она?

Алекс Белов подсказал: пока Макди и Драй пилят на двоих 26,5 млн (с неизбежным повышением этой суммы в ближайшие полтора года), Ткачак, Барков и Райнхарт будут делить на троих 28 миллионов ближайшие шесть лет.

Да, потолок растет и зарплаты звезд растут, но «Эдмонтон» выбрался в финал с 8,5-миллионным Драйзайтлем, а через год пойдет за кубком с 14-миллионным – никаким повышением потолка такой рост не оправдаешь.

Тем более, что и у «Эдмонтона»2024 были проблемы в составе. Тем более, что «Ойлерс» потеряли Броберга – и на дистанции эта потеря, возможно, будет выглядеть все страшнее и страшнее.

Понятно, что спортивный шоу-бизнес устроен так, что звезды соревнуются между собой не только в количестве кубков, но и в размере зарплаты. Но практика показывает, что хоккей намного команднее любого из соседних видов спорта (футбол, баскетбол), и шикарная зарплата звезде тут не то что не помогает, а скорее вредит.

Кучеров брал кубки с кэпхитом в 9,5 млн. Маккиннон побеждал, зарабатывая меньше 7 – и получив 12,6, перестал проходить второй раунд.

Зарплаты больше 11 млн в НХЛ существуют уже много лет, но самые большие кэпхиты чемпионов все еще не ушли от планки в десять (Барков, Айкел, Бобровский). Никакая звезда не выдержит на льду и половины матча – и оставшаяся без звезд половина должна быть отработана качественно. А как ты закроешь это качество, если платишь двум игрокам почти треть доступной суммы?

НХЛ растет, развивается и зарабатывает – и в таких случаях зарплаты звезд всегда растут первыми, но есть ощущение, что в хоккее эта гонка просто не может выглядеть аналогично другим видам спорта. Потому что хоккей устроен иначе, и звезды тут решают не так много, как в других видах – и от нижних звеньев зависит иногда не меньше.

При этом средства, открываемые ростом потолка, топовые команды быстро и заранее спускают на зарплаты звездам, а не на укрепление нижних звеньев – и побеждают не «Торонто» или «Эдмонтон», а «Флорида» и «Вегас».

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Фото: AP /Wilfredo Lee, Darryl Dyck