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  • Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
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Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»

Стэн Боумэн прокомментировал новое соглашение «Эдмонтона» с Леоном Драйзайтлем

28-летний немецкий нападающий подписал с «Ойлерс» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон, став самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

До этого наибольшую среднюю зарплату получал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс – 13,25 миллиона долларов в год.

«Сегодня исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона нашей команде, городу и болельщикам «Ойлерс» невозможно переоценить.

Его стремление принести Кубок Стэнли в Эдмонтон лежит в основе всего, что он делает как на льду, так и за его пределами», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoСтэн Боумэн
logoЛеон Драйзайтль
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