Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»

Стэн Боумэн прокомментировал новое соглашение «Эдмонтона» с Леоном Драйзайтлем

28-летний немецкий нападающий подписал с «Ойлерс» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон, став самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ .

До этого наибольшую среднюю зарплату получал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс – 13,25 миллиона долларов в год.

«Сегодня исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона нашей команде, городу и болельщикам «Ойлерс» невозможно переоценить.

Его стремление принести Кубок Стэнли в Эдмонтон лежит в основе всего, что он делает как на льду, так и за его пределами», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн .