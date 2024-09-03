Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
Стэн Боумэн прокомментировал новое соглашение «Эдмонтона» с Леоном Драйзайтлем
28-летний немецкий нападающий подписал с «Ойлерс» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон, став самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.
До этого наибольшую среднюю зарплату получал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс – 13,25 миллиона долларов в год.
«Сегодня исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона нашей команде, городу и болельщикам «Ойлерс» невозможно переоценить.
Его стремление принести Кубок Стэнли в Эдмонтон лежит в основе всего, что он делает как на льду, так и за его пределами», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости