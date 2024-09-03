2 гола за 10 секунд – так «Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия!

И повторил собственный рекорд.

Кубок Открытия – довольно своеобразный турнир из одного матча, в котором встречаются финалисты прошлого сезона. С одной стороны – два очка в таблицу (игра проходит в рамках регулярки) даже ценнее самого кубка, с другой – начать сезон с трофея все равно приятно. Особенно если прежде его никогда не выигрывал – для Ярославля сегодня он стал как раз первым.

При этом, конечно, ему пришлось пободаться с «Металлургом» – в какой-то момент вечера даже показалось, что команды не собираются забивать в основное время. Но 33-я минута перевернула ход игры – «Локо» забил дважды, причем с разницей в 10 секунд:

● сначала Каюмов замкнул филигранный пас Максима Березкина в большинстве.

● пока «Магнитка» приходила в себя, ярославцы выиграли вбрасывание в средней зоне, Никита Кирьянов получил пас на синюю линию, убежал к воротам Набокова – вот он, второй гол гостей.

Две шайбы за 10 секунд – повторение рекорда «Локомотива» по скорострельности в КХЛ. Последний раз так быстро команда стреляла подряд 25 августа 2017 года – Владислав Картаев и Петри Контиола поиздевались над «Слованом» (5:1). Но то был простой матч регулярки – никакие Кубки не разыгрывались.

«После любого гола следующая смена должна или стабилизировать игру, или дать положительные эмоции. А если ты еще дуплетом забиваешь – это вдвойне приятно, – отмечал важность момента гостей Игорь Никитин. – Я думаю, что мы заслужили этот гол, поэтому все закономерно».

При этом главный тренер ярославцев забил отметить, что слишком большое преимущество тоже иногда может выходить боком – после своей третьей шайбы (опять поучаствовали Каюмов и Березкин – но забил Шалунов) игроки «Локомотива» явно потеряли концентрацию. «Металлург» чуть не устроил камбэк, превратив 0:3 в 2:3 на последних минутах третьего периода.

Но именно те две шайбы на 33-й минуте обеспечили «Локо» преимущество, которое в общем-то и так было заметно – и даже выражалось в новой статистике трансляций.

К слову, к завоеванному трофею никто из ярославцев прикасаться не стал – в команде рассчитывают на другой кубок в этом сезоне.

Вообще эту победу можно назвать исторической – но не только из-за трофея Ярославля. «Локомотив» не побеждал в Магнитогорске с октября 2013 года. Чтоб было понятно, как давно это произошло: Зарипов, Кошечкин и Мозякин еще играли (и даже не собирались заканчивать), а нынешний капитан «Металлурга» – Егор Яковлев – катался в ярославской форме.

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Кубок Открытия

Фото: metallurg.ru