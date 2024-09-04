Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
Равиль Якубов считает, что у спортсменов не может быть «выгорания»
– Некоторые игроки, а также эксперты говорили, что Григоренко и другие лидеры ЦСКА после чемпионских сезонов «выгорели» – и в этом причина неудач в прошлом плей-офф. Согласитесь?
– Не совсем понимаю, о чем разговор. Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт и тем более не про ЦСКА с его историей, традициями и амбициями. Если ты выгораешь, то завершаешь свою карьеру в спорте. А в ЦСКА ее никто не завершил.
Считаю, что в последние годы в ЦСКА мы показали отличный результат. Что не получилось в прошлом сезоне, мне понятно. Но опять-таки это разговор не для прессы, – сказал бывший старший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-hockey
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости