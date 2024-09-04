Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»

Равиль Якубов считает, что у спортсменов не может быть «выгорания»

– Некоторые игроки, а также эксперты говорили, что Григоренко и другие лидеры ЦСКА после чемпионских сезонов «выгорели» – и в этом причина неудач в прошлом плей-офф. Согласитесь?

– Не совсем понимаю, о чем разговор. Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт и тем более не про ЦСКА с его историей, традициями и амбициями. Если ты выгораешь, то завершаешь свою карьеру в спорте. А в ЦСКА ее никто не завершил.

Считаю, что в последние годы в ЦСКА мы показали отличный результат. Что не получилось в прошлом сезоне, мне понятно. Но опять-таки это разговор не для прессы, – сказал бывший старший тренер ЦСКА .