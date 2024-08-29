Драйзайтль может получить 14 млн долларов в год и стать самым дорогим хоккеистом в НХЛ. Он не сделает «Эдмонтону» скидку по контракту

Леон Драйзайтль может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ

Действующий договор немецкого хоккеиста «Эдмонтона » с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Генеральный менеджер «Ойлерс» Стэн Боумэн ранее говорил о том, что с форвардом идут переговоры о новом контракте.

Как сказал журналист Фрэнк Серевалли, средняя зарплата Леона Драйзайтля может составить 14 миллионов долларов в год или чуть ниже.

Это делает его самым дорогим игроком лиги – сейчас им является Остон Мэттьюс из «Торонто» с кэпхитом 13,25 млн долларов в год.

«Если «Эдмонтон» думал, что Драйзайтль сделает команде скидку, то, по-моему, первые признаки говорят о том, что это не так», – заявил Серевалли.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 106 (41+65) очков в 81 игре. В плей-офф Драйзайтль набрал 31 (10+21) балл в 25 матчах.