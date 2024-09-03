Артур Каюмов стал автором первого гола в сезоне-2024/25

«Металлург » принимает «Локомотив » (0:2 , второй период) в матче за Кубок Открытия .

Форвард ярославцев Артур Каюмов открыл счет на 32-й минуте и стал автором первой шайбы в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ .