Каюмов стал автором первого гола в сезоне-2024/25
Артур Каюмов стал автором первого гола в сезоне-2024/25
«Металлург» принимает «Локомотив» (0:2, второй период) в матче за Кубок Открытия.
Форвард ярославцев Артур Каюмов открыл счет на 32-й минуте и стал автором первой шайбы в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости