Войнов назначен капитаном «Торпедо» в новом сезоне. Летунов и Бокун – альтернативные капитаны

Вячеслав Войнов будет капитаном «Торпедо» в новом сезоне.

34-летний защитник был назначен на эту роль в первый же сезон после перехода из «Ак Барса». Альтернативными капитанами стали Максим Летунов и Даниил Бокун .

Нижегородский клуб начнет регулярный чемпионат 4 сентября матчем против «Северстали».

Евгений Свечников о жизни в США и Канаде: «Не хватало нашего менталитета, бани, еды, природы русской – она у нас неповторимая. Сравнивать нечего, дома всегда лучше»

«Торпедо» меняется – и это больше не команда щеглов. Ларионов опять думает о глобальном