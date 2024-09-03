Войнов назначен капитаном «Торпедо» в новом сезоне. Летунов и Бокун – альтернативные капитаны
Вячеслав Войнов будет капитаном «Торпедо» в новом сезоне.
34-летний защитник был назначен на эту роль в первый же сезон после перехода из «Ак Барса». Альтернативными капитанами стали Максим Летунов и Даниил Бокун.
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«Торпедо» меняется – и это больше не команда щеглов. Ларионов опять думает о глобальном
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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