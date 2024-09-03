Евгений Свечников о жизни в США и Канаде: «Не хватало нашего менталитета, бани, еды, природы русской – она у нас неповторимая. Сравнивать нечего, дома всегда лучше»
Евгений Свечников рассказал о жизни в Северной Америке и сравнил ее с Россией.
27-летний форвард «Торпедо» играл в США и Канаде с 2014 по 2023 год.
– Было ли что-то, чего вам не хватало, когда жили в Америке?
– Не хватало нашего менталитета, общения по душам или просто даже выйти компанией посидеть. Той же бани, еды не хватало, природы русской, она у нас неповторимая. Да и в принципе русского языка не хватало. Сравнивать нечего, дома всегда лучше.
– Было ли что-то, чего из Америки не хватало здесь, когда вернулись?
– Не сказал бы, все-таки каждое лето проводил здесь, приезжал на 2-3 месяца. Было непривычно, рутина отличается, повседневная жизнь. А так, наоборот, комфортно, – сказал экс-нападающий «Детройта», «Виннипега» и «Сан-Хосе» Евгений Свечников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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