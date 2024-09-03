Овечкин наберет 70 очков в новом сезоне по мнению НХЛ. В прошлом чемпионате у 38-летнего форварда было 65 (31+34) баллов
Александр Овечкин наберет 70 очков в новом сезоне по мнению НХЛ.
В прошлом регулярном чемпионате 38-летний форвард набрал 65 (31+34) баллов за результативность в 79 матчах.
При этом за 51 последний матч российский игрок отметился 48 (26+22) очками.
Первый матч в новом сезоне «Вашингтон» проведет в ночь с 12-го на 13 октября против «Нью-Джерси» на домашней арене.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
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