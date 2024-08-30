Агент Овечкина о рекорде Гретцки: «Стараемся меньше комментировать эту тему. Так будет правильнее»

Агент Александра Овечкина высказался о рекорде Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

– У Александра есть персональные цели на следующий сезон?

– Такое мы с ним не обговариваем.

– У него нет желания именно в этом сезоне побить рекорд Гретцки?

– Мы стараемся меньше комментировать эту тему. Так будет правильнее, – сказал агент российского игрока Глеб Чистяков .