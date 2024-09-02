Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»
Джордан Уил отметил, что в России чувствует себя безопасно
– В это межсезонье много иностранцев приехали в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?
– Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет.
У меня тоже была пара разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время, – сказал форвард «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости