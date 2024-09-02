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  • Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»
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Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»

Джордан Уил отметил, что в России чувствует себя безопасно

– В это межсезонье много иностранцев приехали в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?

– Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет.

У меня тоже была пара разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время, – сказал форвард «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКХЛ
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logoДжордан Уил
logoСпорт-Экспресс
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