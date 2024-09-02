Уил о росте привлекательности КХЛ для легионеров: «Тебя и семью хорошо принимают, к вам хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время»

Джордан Уил отметил, что в России чувствует себя безопасно

– В это межсезонье много иностранцев приехали в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?

– Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет.

У меня тоже была пара разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время, – сказал форвард «Динамо ».