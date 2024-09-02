Уил о вылете «Динамо» от «Трактора»: «У нас было 45 бросков в среднем, у них – 15-20. Мы забивали по три гола за матч. Но нужны были спасения вратаря, а их не было»

Джордан Уил связал вылет «Динамо» от «Трактора» с игрой вратаря москвичей

– Давайте вернемся в прошлый сезон. Что пошло не так в серии с «Трактором»? Со стороны в какой-то момент казалось, что команда устала после серии с минским «Динамо».

– Вот насчет усталости не соглашусь. В серии с «Трактором» у нас в среднем было 45 бросков по воротам за матч, а у них в районе 15-20 бросков, статистически мы их превосходили. Мы забивали в среднем по три гола за матч. Если ты забиваешь три в плей-офф – обычно ты побеждаешь.

Один момент нас подвел: нам нужны были спасения вратаря, а их у нас не было. В плей-офф твой вратарь не должен играть идеально, но в нужные моменты он должен спасать.

Этот плей-офф был тяжелым, потому что мы были очень близки к успеху, и поражение было очень разочаровывающим. Мы очень старались, забивали голы, но с игрой в защите была проблема, мы позволили им многое.

С другой стороны, ты учишься на своих ошибках, мы вынесли многое из прошлого сезона, плей-офф и стали только сильнее.

– Можно ли сказать, что ментально команде было тяжело, потому что уверенности на последнем рубеже не было?

– Да не сказал бы, мы были достаточно уверенны. Но на воротах стоял молодой парень. Ты не можешь много выиграть, если у тебя в воротах стоит парень, играющий первый год в КХЛ , такое бывает очень редко. На него было очень большое давление.

Конечно, ты хочешь, чтобы такие ребята прыгнули выше головы в важных моментах, но этого не произошло в прошлом году. Что случилось, то случилось. Мы вынесли уроки и продолжаем двигаться дальше.

– Вот чей вратарь был уверен, так это у «Трактора».

– Он был хорош, но, как я уже отметил, мы забрасывали в среднем по три шайбы за матч. Не сказал бы, что он украл наши моменты, как обычно говорят о вратарях. С другой стороны, с тем количеством моментов, которое мы создавали, могли бы и по пять голов за матч забивать, – отметил нападающий «Динамо».