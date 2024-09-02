Уил о ритуалах перед играми: «Нейропсихолог сказал, что это очень полезно, происходят какие-то химические процессы в голове, хорошо влияющие на организм. Помогает сконцентрироваться»

Джордан Уил описал, как настраивается на хоккейные матчи

– О ваших ритуалах перед играми ходят легенды в лиге. Многие игроки говорили о том, что они необычные. Расскажите, как давно у вас такая подготовка?

– Просто делаю некоторые вещи, упражнения, чтобы подготовиться ментально к матчу. Не хочу рассказывать все нюансы, сами понимаете, раскрывать все секреты не буду. У каждого свои методы подготовки к каждой игре – как психологические, так и физические.

Я нашел свою подготовку, и она работает. Уже много лет не меняю ее. Непросто каждый раз ее повторять, но, когда все это выполняешь, это помогает сконцентрироваться.

Я обсуждал эту тему с нейропсихологом, он сказал, что это очень полезно, происходят какие-то химические процессы в голове, которые хорошо влияют на организм.

– Все-таки можете рассказать подробнее о том, что делаете перед матчем? Слышала, что вы берете клюшку, теннисный мяч или шайбу, разминаетесь с ними, но в это время у вас закрыты глаза, и вы представляете, что вы совершенно в другом месте.

– Да, вы говорите все верно, это часть моей подготовки. Не хочу раскрывать все детали, вдруг кто-то захочет украсть эту методику. Речь идет о представлении, как я хочу сыграть матч, что мне нужно сделать, что я хочу сделать. Еще использую дыхательные упражнения, чтобы успокоить себя и настроить на игру.

– Сколько по времени занимает вся ваша подготовка к матчу?

– Не так долго, примерно 8 минут. Подготовиться и сконцентрироваться, – отметил нападающий «Динамо ».