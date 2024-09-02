Тренер Казахстана о судействе после непопадания на ОИ: «Все видели сами. Два удаления Бреуса – провокация. Лайнсмены не очень качественно отработали»

Олег Болякин высказался после невыхода Казахстана на Олимпиаду

Сборная Казахстана уступила команде Словакии (1:3) и не вышла на Олимпиаду-2026, заняв второе место в группе D.

– Насколько можно сказать, что судейство было домашним?

– Вы сами все видели. Я думаю, два удаления Дмитрия Бреуса были провокацией. Если удалять, то двоих.

Лайнсмены не очень качественно отработали. Это было заметно и в игре с Австрией. Удары пропускали. Я думаю, им до КХЛ еще расти и расти.

– Неоднократно были эпизоды, когда Павол Регенда провоцировал игроков сборной Казахстана. Насколько допустимо такое поведение в матчах?

– Это его зона ответственности. Я нашим игрокам говорил, что такие вещи делать нельзя, пускай с ним разбирается его тренер. Он не наш хоккеист.

Нас настораживает, что игроки сборной Казахстана зарабатывают необоснованные удаления, – сказал главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин.