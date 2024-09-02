Фетисов о науке в России: «Призвал бы молодых ученых стремиться туда, где не комфорт определяет будущее и можно поработать с великими. Как молодой игрок подсматривает за мастерством корифеев»
В музее «АТОМ» в Москве прошла конференция при поддержке Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики. В качестве слушателей были приглашены школьники, студенты и молодые сотрудники.
По словам Фетисова, в России есть небольшие города, такие как Саров, где сконцентрирован научный потенциал, ученые и специалисты. Сегодня они ждут молодую смену и нацелены на совместную работу.
«Здесь не так комфортно, как в больших городах, но здесь есть уникальные ученые. Это бесценная возможность – расти быстро в хорошей команде.
Это как молодой игрок тренируется с корифеями и подсматривает за их мастерством не из учебников, а именно из жизни.
Я бы призвал молодых ученых стремиться туда, где не комфорт определяет будущее, а возможность прикоснуться к истории и поработать с великими людьми», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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