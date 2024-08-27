Фетисов о кириллице в КХЛ: «Мы хорошо играли с русскими фамилиями на спине. Иностранным клубам это помогло бы разобраться в нашем языке»

Вячеслав Фетисов рассказал о возможных плюсах использования кириллицы в КХЛ

ВХЛ ранее сообщила, что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

«Это было бы хорошо и помогло бы разобраться в нашем языке иностранным клубам.

Мы играли с русскими фамилиями на спине и играли хорошо. Может, это и поможет лучше играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .