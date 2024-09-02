Губернатор Челябинской области и президент «Трактора»: «Магнитка – флагман хоккея, она прославляет всю область. Мы лидеры в этом спорте, уверен, слава будет только крепнуть»

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» высказался о «Металлурге».

В Магнитогорске открыли новый жилой корпус Академии хоккея «Металлург».

«Это большой совместный проект. Благодаря Виктору Филипповичу Рашникову будет построен новый современный хоккейный центр. Здесь же будет базироваться и команда ВХЛ «Магнитка », которая с этого года уже начала свою работу.

От всей души хочу поздравить болельщиков и руководство клуба с чемпионством в прошлом сезоне. Магнитка – флагман отечественного хоккея. Она прославляет наш хоккей, всю Челябинскую область.

Мы лидеры среди регионов в этом виде спорта. Уверен, благодаря таким объектам и юным хоккеистам, эта слава будет только крепнуть», – заявил губернатор Челябинской области и президент «Трактора » Алексей Текслер .