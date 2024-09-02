Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Чуть-чуть не хватило в прошлом сезоне – мы бронзовые. Но хочется идти вперед. У нас одна цель – это Кубок!»

Алексей Текслер назвал цель «Трактора» в сезоне КХЛ

Презентацию состава команды посетили 76 тысяч болельщиков.

«Дорогие друзья, здесь рядом с нашей ареной мы знакомимся с обновленной командой. В прошлом году нам не хватило чуть-чуть – мы бронзовые.

Но нам хочется идти вперед, мы должны быть лидерами, потому что мы – «Трактор »!

У нас сохранилась наша основа, наши ребята, которые в прошлом сезоне делали результат. У нас появились новые игроки, в основу рвется молодежь. И это по-настоящему здорово.

И у нас новый тренерский штаб с главным тренером Бенуа Гру. Пожелаем нашей команде удачи.

У нас одна цель – это Кубок! «Трактор», вперед!» – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер .