Губернатор Новосибирской области: «Новосибирск живет хоккеем. Поддерживал военных-земляков, служащих в Сирии и Донбассе, их первый вопрос – как сыграет «Сибирь» в сезоне?»

Губернатор Новосибирской области напутствовал «Сибирь» перед началом сезона.

В прошлом сезоне команда заняла десятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

«В Новосибирской области хоккей – это больше, чем просто зрелище, вид спорта. Это явление, которое объединяет людей, заслуживает того, чтобы преодолевать все трудности. Новосибирск полностью живет хоккеем.

Неправильно думать, что люди приходят только для того, чтобы отдохнуть, развлечься, покричать, похлопать, пофотографироваться – с каждым годом болельщиков в Новосибирске, которые знают, отслеживают игру каждого спортсмена, его судьбу, становится все больше.

Я не один раз выезжал в командировки для того, чтобы поддержать наших военных, земляков, которые несут службу вдали от Новосибирской области – это и Сирия, и Донбасс.

Ребята каждый день рискуют жизнью, суровые, неразговорчивые, но когда их разговоришь, удивительно, что первый вопрос, который они мне задавали – как будет играть «Сибирь » в этом сезоне? Вот что такое хоккей в Новосибирске.

Поэтому, делая установку на сезон, я ставлю задачу-минимум: войти в плей-офф с максимально высокого, хорошего места и пройти как можно дальше – такая просьба от меня и от всех болельщиков.

Пройдите в плей-офф как можно дальше, а поддержка со стороны новосибирцев вам будет обеспечена максимально мощная. Уверен, что в этом сезоне все должно получиться», – заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников .