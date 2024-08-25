Юрчо о словах Поспишила про словаков в КХЛ: «Иногда лучше держать мнение при себе для блага команды. Надеюсь, все будут думать о попадании на Олимпиаду и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения»

Теги Калгари Сборная Словакии по хоккею НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Томаш Юрчо Мартин Гернат Политика Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Мартин Поспишил Хоккей

Томаш Юрчо отреагировал на высказывание Мартина Поспишила о словаках в КХЛ.

Форвард «Калгари» мог отказаться от участия в турнире из-за вызова в сборную игроков из КХЛ. «В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду. У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить», – заявил Поспишил несколько дней назад.

Позднее 24-летний форвард заявил, что сыграет за сборную в отборе на Олимпиаду-2026. 

– Видели высказывание Мартина Поспишила о словаках в КХЛ?

– Я видел что-то, но не особо обратил внимание. У всех есть свое мнение, и вот такое у него. Я не высказываю своего мнения о нем на весь мир.

Возможно, однажды он окажется в нашей ситуации и тогда поймет нас. Но сейчас он не в нашей ситуации. Меня не волнует, что он говорит. Никогда не разговаривал с ним об этом.

– Общались с теми игроками КХЛ, которые поехали в сборную?

– Несколько дней назад я был с Мартином Гернатом. Мы хорошие друзья, я знал, что он поедет играть туда. Он сказал, что это будет интересно. У нас похожее мышление – здесь он работает, хочет быть в лучшей лиге из возможных и играть в хоккей. Если при этом его вызовут играть за Словакию, он будет только рад.

Надеюсь, внутри команды и среди болельщиков не будет негативных эмоций на этот счет. Надеюсь, что команда будет в порядке, все позволят нам самим делать выбор для себя и не будут раздувать из этого проблему.

Надеюсь, что в команде будет хорошая атмосфера, все будут думать о главной цели – попадании на Олимпиаду – и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения.

– Как считаете, могут ли слова Поспишила повлиять на атмосферу в команде? Возможно, он не единственный, кто так считает.

– Они уже повлияли. Знаете что? Думаю, 90% игроков, которых я знаю и с которыми когда-либо разговаривал, сделали бы то же самое, что сделали я и другие хоккеисты, приехавшие в КХЛ.

Такие, как он, встречаются редко, но говорят очень громко. Иногда лучше держать свое мнение при себе для блага команды и не делать слишком много заявлений, которые могут ей навредить. Не знаю, правильно ли то, что сейчас происходит.

Но я знаю, что они все профессионалы. Они приедут туда и постараются забыть о том, что сказано, чтобы играть ради одной цели – попадания на Олимпиаду, – сказал словацкий нападающий «Куньлуня». 

Поспишил сыграет за Словакию в отборе на Олимпиаду. Ранее он говорил о «принципах, через которые трудно переступить» в связи с вызовом игроков из КХЛ

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему он играет за Куньлунь вообще? Любому топу пригодился бы.
+6
0
+6
"...такие как он встречаются редко, но говорят очень громко..."
почему-то сразу вспомнились Гашек с Задоровым.
+7
-3
+4
Достойный ответ. Возможно, слова Поспишила повлияют на микроклимат в команде. Не хотелось бы.
+1
-1
0
Если не быть в теме,то будто какие-то погоняла и с ними чё-то случилось,юрчо и поспишило)
+1
-1
0
и в какой такой ситуации беженцы словацкие оказались? как будто их силой в кхл загоняли
0
0
0
Ответ rieben
Почему он играет за Куньлунь вообще? Любому топу пригодился бы.
Не за те деньги, которые просил. Поэтому и ушел в куньлунь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий