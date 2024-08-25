Юрчо о словах Поспишила про словаков в КХЛ: «Иногда лучше держать мнение при себе для блага команды. Надеюсь, все будут думать о попадании на Олимпиаду и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения»

Томаш Юрчо отреагировал на высказывание Мартина Поспишила о словаках в КХЛ.

Форвард « » мог отказаться от участия в турнире из-за вызова в сборную игроков из КХЛ. «В ближайшие дни я решу, буду ли представлять команду. У меня есть моральные принципы, через которые трудно переступить», – заявил Поспишил несколько дней назад.

Позднее 24-летний форвард заявил, что сыграет за сборную в отборе на Олимпиаду-2026.

– Видели высказывание о словаках в КХЛ?

– Я видел что-то, но не особо обратил внимание. У всех есть свое мнение, и вот такое у него. Я не высказываю своего мнения о нем на весь мир.

Возможно, однажды он окажется в нашей ситуации и тогда поймет нас. Но сейчас он не в нашей ситуации. Меня не волнует, что он говорит. Никогда не разговаривал с ним об этом.

– Общались с теми игроками КХЛ, которые поехали в сборную?

– Несколько дней назад я был с Мартином Гернатом. Мы хорошие друзья, я знал, что он поедет играть туда. Он сказал, что это будет интересно. У нас похожее мышление – здесь он работает, хочет быть в лучшей лиге из возможных и играть в хоккей. Если при этом его вызовут играть за Словакию, он будет только рад.

Надеюсь, внутри команды и среди болельщиков не будет негативных эмоций на этот счет. Надеюсь, что команда будет в порядке, все позволят нам самим делать выбор для себя и не будут раздувать из этого проблему.

Надеюсь, что в команде будет хорошая атмосфера, все будут думать о главной цели – попадании на Олимпиаду – и не будут говорить о том, что не имеет к этому отношения.

– Как считаете, могут ли слова Поспишила повлиять на атмосферу в команде? Возможно, он не единственный, кто так считает.

– Они уже повлияли. Знаете что? Думаю, 90% игроков, которых я знаю и с которыми когда-либо разговаривал, сделали бы то же самое, что сделали я и другие хоккеисты, приехавшие в КХЛ.

Такие, как он, встречаются редко, но говорят очень громко. Иногда лучше держать свое мнение при себе для блага команды и не делать слишком много заявлений, которые могут ей навредить. Не знаю, правильно ли то, что сейчас происходит.

Но я знаю, что они все профессионалы. Они приедут туда и постараются забыть о том, что сказано, чтобы играть ради одной цели – попадания на Олимпиаду, – сказал словацкий нападающий « ».

Поспишил сыграет за Словакию в отборе на Олимпиаду. Ранее он говорил о «принципах, через которые трудно переступить» в связи с вызовом игроков из КХЛ