Сборная Дании обыграла Норвегию и сыграет на Олимпиаде-2026
Сборная Дании сыграет на Олимпийских играх-2026 в Италии
Команда одержала победу над Норвегией (4:1) в матче квалификации олимпийского хоккейного турнира.
Дания набрала 8 очков после 3 матчей, заняв первое место в группе.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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