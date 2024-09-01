Тренер «Оттавы» Грин: «Тренировочный лагерь будет тяжелым, но это не наказание. Морис во «Флориде» известен тем же»

Главный тренер «Оттавы» поделился мнением о предстоящем тренировочном лагере.

Трэвис Грин возглавил канадский клуб в это межсезонье. В прошлом регулярном чемпионате «Сенаторс» заняли 14-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

«Тренировочный лагерь будет тяжелым. Ребята знают, что будет нелегко, но это не наказание. У большинства команд тяжелые лагеря. Если говорить о «Флориде », Пол Морис известен тем же.

Чтобы добиться от нашей команды необходимого объема работы и агрессивности, нужно быть в форме. Ты должен быть готов действовать в таком стиле весь матч.

Не думаю, что есть какое-то оправдание тому, что ты приехал в лагерь не в отличной форме», – сказал главный тренер «Оттавы ».