Тренер «Оттавы» Грин: «Тренировочный лагерь будет тяжелым, но это не наказание. Морис во «Флориде» известен тем же»
Главный тренер «Оттавы» поделился мнением о предстоящем тренировочном лагере.
Трэвис Грин возглавил канадский клуб в это межсезонье. В прошлом регулярном чемпионате «Сенаторс» заняли 14-е место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.
«Тренировочный лагерь будет тяжелым. Ребята знают, что будет нелегко, но это не наказание. У большинства команд тяжелые лагеря. Если говорить о «Флориде», Пол Морис известен тем же.
Чтобы добиться от нашей команды необходимого объема работы и агрессивности, нужно быть в форме. Ты должен быть готов действовать в таком стиле весь матч.
Не думаю, что есть какое-то оправдание тому, что ты приехал в лагерь не в отличной форме», – сказал главный тренер «Оттавы».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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