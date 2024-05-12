Брэди Ткачак о Грине в «Оттаве»: «Лучший тренер на рынке, возможно. Мы в предвкушении»

Теги Оттава Трэвис Грин НХЛ Брэди Ткачак Хоккей

Брэди Ткачак прокомментировал назначение Трэвиса Грина тренером «Оттавы».

Специалист подписал соглашение на четыре года с канадским клубом.

Трэвис Грин ранее работал в «Нью-Джерси». В этом сезоне «Сенаторс» заняли 14-ю позицию в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

«Безусловно, это прекрасные новости. Это специалист с многолетним стажем, он отличный тренер. Возможно, лучший тренер на рынке.

Мы в предвкушении, и я с нетерпением жду возможности с ним познакомиться.

Думаю, что каждому хоккеисту команды нужно стать немного лучше, чем раньше. Если мы это сделаем, результат нам понравится.

Все зависит от индивидуальных тренировок, рабочей этики и от того, чтобы быть лучшей версией себя в следующем сезоне», – сказал капитан «Оттавы» Брэди Ткачак.

2 комментария
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ну а что бы он ещё сказал? какого то чухана тренером назначили?
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