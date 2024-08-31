СКА обменял Синяткина в «Куньлунь» и получил права на Хольмстрема

Семен Синяткин перешел в «Куньлунь» из СКА

Петербургский клуб объявил о переходе 20-летнего нападающего в китайскую команду.

В результате обмена СКА взамен получил спортивные права на шведского форварда Акселя Хольмстрема.

Ранее сообщалось , что хоккеист перейдет в «Куньлунь » в аренду.

В прошлом сезоне Семен Синяткин провел 12 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

В «СКА-Неве» форвард сыграл 33 игры в чемпионате ВХЛ и отметился 6 (2+4) баллами.