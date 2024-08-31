СКА обменял Синяткина в «Куньлунь» и получил права на Хольмстрема
Семен Синяткин перешел в «Куньлунь» из СКА
Петербургский клуб объявил о переходе 20-летнего нападающего в китайскую команду.
В результате обмена СКА взамен получил спортивные права на шведского форварда Акселя Хольмстрема.
Ранее сообщалось, что хоккеист перейдет в «Куньлунь» в аренду.
В прошлом сезоне Семен Синяткин провел 12 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.
В «СКА-Неве» форвард сыграл 33 игры в чемпионате ВХЛ и отметился 6 (2+4) баллами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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