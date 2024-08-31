СКА отдаст 20-летнего Синяткина в аренду «Куньлуню» (Михаил Зислис)

СКА отдаст Семена Синяткина в аренду в «Куньлунь».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«По моей информации, 20-летний нападающий системы СКА Семен Синяткин предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Куньлуне».

Игрок интересный, давно мне нравится. Но на сегодняшний день шансы пробиться в основной состав СКА у него минимальные. Последний сезон у Синяткина не задался, поэтому смена обстановки ему не помешает», – написал Зислис.

В сезоне-2023/24 нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ . В 12 играх он набрал 2 (1+1) балла.