СКА отдаст 20-летнего Синяткина в аренду «Куньлуню» (Михаил Зислис)
СКА отдаст Семена Синяткина в аренду в «Куньлунь».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«По моей информации, 20-летний нападающий системы СКА Семен Синяткин предстоящий сезон проведет на правах аренды в «Куньлуне».
Игрок интересный, давно мне нравится. Но на сегодняшний день шансы пробиться в основной состав СКА у него минимальные. Последний сезон у Синяткина не задался, поэтому смена обстановки ему не помешает», – написал Зислис.
В сезоне-2023/24 нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 12 играх он набрал 2 (1+1) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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