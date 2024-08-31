Пелагея инициировала суд против Телегина из-за особняка в Подмосковье, купленного в ипотеку за 70 млн рублей. Певица считает, что ее долю оценили неправильно
Пелагея подала в суд на Ивана Телегина из-за особняка в Подмосковье
Бывшие супруги спорят из-за московского особняка, приобретенного во время брака.
Недвижимость была приобретена семь лет назад в ипотеку за 70 миллионов рублей.
Пелагея считает, что доля спортсмена в доме неправильно оценена при разводе. При этом Телегин не исполняет решение суда о разделе имущества.
Отмечается, что хоккеист не платит за коммунальные услуги и не помогает при прочих расходах за содержание недвижимости.
Как пишет «Комсомольская правда», похожий по соседству дом продают по цене 110 миллионов рублей.
Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года певица объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
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