Пелагея инициировала суд против Телегина из-за особняка в Подмосковье, купленного в ипотеку за 70 млн рублей. Певица считает, что ее долю оценили неправильно

Пелагея подала в суд на Ивана Телегина из-за особняка в Подмосковье

Бывшие супруги спорят из-за московского особняка, приобретенного во время брака.

Недвижимость была приобретена семь лет назад в ипотеку за 70 миллионов рублей.

Пелагея считает, что доля спортсмена в доме неправильно оценена при разводе. При этом Телегин не исполняет решение суда о разделе имущества.

Отмечается, что хоккеист не платит за коммунальные услуги и не помогает при прочих расходах за содержание недвижимости.

Как пишет «Комсомольская правда», похожий по соседству дом продают по цене 110 миллионов рублей.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года певица объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.