Бардаков о Кузнецове: «Думал, будет некоторая звездность из-за его трофеев, но вообще все отлично. Ничего такого не увидел в нем»
Захар Бардаков высказался о характере Евгения Кузнецова
В межсезонье форвард вернулся в КХЛ из НХЛ и перешел в СКА.
«Переход Евгения Кузнецова для меня стал неожиданным.
Он оказался приятным парнем в раздевалке с очень хорошей душой. Всегда за команду и за партнеров.
Думал, что у него будет некоторая звездность из-за его трофеев, но вообще все отлично. Ничего такого не увидел в нем.
Крутой человек. У него совсем другое видение, и понятно, что индивидуально это очень сильный хоккеист», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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