Бардаков о Кузнецове: «Думал, будет некоторая звездность из-за его трофеев, но вообще все отлично. Ничего такого не увидел в нем»

Захар Бардаков высказался о характере Евгения Кузнецова

В межсезонье форвард вернулся в КХЛ из НХЛ и перешел в СКА.

«Переход Евгения Кузнецова для меня стал неожиданным.

Он оказался приятным парнем в раздевалке с очень хорошей душой. Всегда за команду и за партнеров.

Думал, что у него будет некоторая звездность из-за его трофеев, но вообще все отлично. Ничего такого не увидел в нем.

Крутой человек. У него совсем другое видение, и понятно, что индивидуально это очень сильный хоккеист», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.