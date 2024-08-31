Кудашов об игре 17-летнего Рябкина: «Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта»
В пятницу «Динамо» победило «Автомобилист» (2:1).
– В ходе экспериментов с Никитой Гусевым играл Иван Рябкин. Он часто втыкался, играл жестко. Вы как-то настраивали его? Может быть, особую установку давали, как играть?
– Он с нами с первого дня сбора. Установку ему на игру я никакую не давал. Совершенно нормальный процесс. Для молодого парня в какие-то смены провести полный матч, сыграть с хорошими хоккеистами, не на своей позиции. Он набирается опыта.
Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта. К декабрю молодые ребята, как правило, осваиваются, начинают более-менее показывать, что они могут.
Он старается, как и все, проявить себя, но иногда делает несвойственные себе вещи. Это совершенно нормально, поэтому давайте вообще тему молодых, которые заходят в команду, мы особо не будем поднимать. Это планомерный этап вхождения во взрослую команду, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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