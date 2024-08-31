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  • Кудашов об игре 17-летнего Рябкина: «Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта»
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Кудашов об игре 17-летнего Рябкина: «Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта»

Алексей Кудашов высказался об игре 17-летнего Ивана Рябкина на Кубке мэра Москвы

В пятницу «Динамо» победило «Автомобилист» (2:1).

– В ходе экспериментов с Никитой Гусевым играл Иван Рябкин. Он часто втыкался, играл жестко. Вы как-то настраивали его? Может быть, особую установку давали, как играть?

– Он с нами с первого дня сбора. Установку ему на игру я никакую не давал. Совершенно нормальный процесс. Для молодого парня в какие-то смены провести полный матч, сыграть с хорошими хоккеистами, не на своей позиции. Он набирается опыта.

Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта. К декабрю молодые ребята, как правило, осваиваются, начинают более-менее показывать, что они могут.

Он старается, как и все, проявить себя, но иногда делает несвойственные себе вещи. Это совершенно нормально, поэтому давайте вообще тему молодых, которые заходят в команду, мы особо не будем поднимать. Это планомерный этап вхождения во взрослую команду, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Кудашов
Кубок мэра Москвы
logoКХЛ
logoДинамо
logoСпорт-Экспресс
logoИван Рябкин
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