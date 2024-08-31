Андронов о новом сезоне: «Многие ребята из Америки вернулись. Очень много хороших команд. Чемпионат будет интересный»
Нападающий перешел в СКА в межсезонье.
– Как проходит ваша адаптация в СКА?
– Нет никаких проблем. Команда взрослая, все ребята достаточно опытные, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
– Как оцените подготовку к сезону? Удалось ли набрать оптимальную форму?
– Да, хорошо поработали месяц, поэтому все в порядке.
– Кузнецов говорил, что в СКА у него были одни из самых тяжелых тренировок в карьере. Для вас летние сборы были привычными?
– Не знаю, вроде бы все было нормально.
– В каком настроении подходите к старту сезона?
– В приятном предвкушении. Думаю, сезон будет интересным. Очень много хороших команд. Многие ребята из Америки вернулись. Так что будет интересный чемпионат.
– В первом матче предстоит сыграть с «Металлургом». Что можете сказать об этой команде?
– Хорошая, быстрая команда, техничная. Есть исполнители. В общем, хороший матч будет.
– Как думаете, они вновь будут претендовать на победу в Кубке Гагарина?
– Все начнут одинаково с нуля, поэтому у всех есть шансы. Посмотрим, как будет, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
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