Форвард «СКА-1946» Синяткин о Ротенберге: «Подсказывает после каждого матча. За нами следят во всей вертикали команд, поддерживают и желают победы»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Чемпионат.com Семен Синяткин Хоккей

Семен Синяткин высказался после победы над «Локо» (2:1, 2-1) в матче Кубка Харламова.

– Многие называли «СКА-1946» фаворитом и уже заранее отдавали Кубок. Это не расслабляет?

– Такого нет. Это финал, здесь все хотят выиграть, играют до конца. Такого быть не может.

– Вы успели поиграть во всех трех командах системы СКА в этом сезоне. Чувствуется ли разница?

– Хоккей есть хоккей, он везде одинаковый. Нужно выполнять свою работу всегда и везде, в любой лиге.

– Поддерживают ли вас из первой команды?

– Постоянно. За нами следят во всей вертикали команд, все руководство. Все поддерживают и желают победы.

– Роман Ротенберг что-то отдельно говорит?

– Регулярно. Подсказывает после каждого матча. После финала, возможно, расскажу конкретнее, – сказал нападающий «СКА-1946» Семен Синяткин.

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7 комментариев
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А носки для команды стирает?. Задрали.
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Да там всем из молодежки расторжением контракта пригрозили, ежели что не так скажет или ляпнет с дуру. Они песни петь о Великом будут.
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Система–образующий человек! Стержень!
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Подсказывает … бггг
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Отец родной.
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Не слушайте его подсказки, а то точно Кубок над головой не поднимите
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Подсказывает после каждого матча.
Понятно. Локо - поздравления с Кубком!
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