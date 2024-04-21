Форвард «СКА-1946» Синяткин о Ротенберге: «Подсказывает после каждого матча. За нами следят во всей вертикали команд, поддерживают и желают победы»
Семен Синяткин высказался после победы над «Локо» (2:1, 2-1) в матче Кубка Харламова.
– Многие называли «СКА-1946» фаворитом и уже заранее отдавали Кубок. Это не расслабляет?
– Такого нет. Это финал, здесь все хотят выиграть, играют до конца. Такого быть не может.
– Вы успели поиграть во всех трех командах системы СКА в этом сезоне. Чувствуется ли разница?
– Хоккей есть хоккей, он везде одинаковый. Нужно выполнять свою работу всегда и везде, в любой лиге.
– Поддерживают ли вас из первой команды?
– Постоянно. За нами следят во всей вертикали команд, все руководство. Все поддерживают и желают победы.
– Роман Ротенберг что-то отдельно говорит?
– Регулярно. Подсказывает после каждого матча. После финала, возможно, расскажу конкретнее, – сказал нападающий «СКА-1946» Семен Синяткин.
Понятно. Локо - поздравления с Кубком!