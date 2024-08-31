Ткачев на костылях, перепалка из-за шарфов и дерзкий монолог фаната – как презентовали «Авангард»

Наш репортаж.

Впервые за три лета после возвращения «Авангарда» в Омск презентация клуба прошла не на центральной площади города, а внутри арены.

Шоу стартовало с музыкальной акробатики. Барабанщик, который обычно выступает на домашних матчах, исполнил сольный номер, находясь в подвешенном и раскачивающемся кресле.

Ведущий церемонии — Вячеслав Макаров, экс-квнщик из команды «Камызяки» – в приветственном монологе назвал омских болельщиков «самыми громкими в мире». Арена согласилась, хотя на этот раз не была заполнена. Пустовали несколько рядов на центральных секторах, а на часть стадиона билеты не продавались – вплотную к ней расположили сцену.

По данным пресс-службы клуба, на презентацию пришли 9047 зрителей.

Владельцы абонементов получили возможность бесплатно оформить два билета на презентацию. Но многие из них все равно остались недовольны. Организаторы пообещали абонементчикам еще и бесплатные шарфы. Раздавали всего в двух точках, поэтому процесс шел медленно.

За 40 минут до старта презентации гендиректор клуба Герман Чистяков опубликовал фотографию из чаши стадиона – болельщики оставили 38 гневных комментариев: «Тут вообще нереально шарф забрать!!!! Одного человека бы еще поставили на выдачу!», «Зачем проводить подобные мероприятия если не умеете их организовывать», «Где сдать абонемент? После такой организации вообще не хочу тут появляться».

Клуб оперативно вышел из ситуации: еще до начала шоу объявил – в соцсетях и по стадиону – о продлении выдачи шарфов на другие дни.

Был и другой повод для критики – автограф-сессия: не все успели добраться до одного из 7 игроков (Ткачев, Буше, Вей, Макеев, Дитц, Верба, Холодилин, Филатьев). Но в соцсетях «Авангард» заранее предупредил, что время ограничено и получить автограф может быть непросто.

Гендиректор Чистяков отреагировал на критику в личном телеграм-канале:

Вскоре после старта презентации организаторы дали слово одному из тех, кто не бывает недоволен клубом. С монологом выступил Олди – болельщик «Авангарда» с 50-летним стажем. «Рвать, метать шайбу в цель с драйвом, присущим команде, – напутствовал Олди. – Наша фанатка чумовая, «G-Drive Арена» – бомба, а команда – огонь». Трибуны засмеялись, но вряд ли этой характеристике обрадовались представители МЧС.

После следующей фразы забеспокоился и я. Олди рассказал, как в далеком прошлом отреагировал на публикацию, в которой журналисты критиковали Яромира Ягра и других игроков клуба: «Сжег газету на их глазах, маленько подрался с редактором. Меня за это судили. Не уголовный, не уголовный».

От прозы перескочили к поэзии и в противоположную возрастную категорию. Маленькие учащиеся омской академии хоккея представили первую группу игроков «Авангарда» – самых молодых. «Задрафтован в НХЛ – деловая шишка, бородат, улыбчив он – наш Гуляев Мишка, – высказался один из мальчишек.

Затем поочередно на сцене появились еще несколько групп игроков:

● для тех, кто провел в «Авангарде» один сезон и остался на второй, приготовили шуточную анкету об Омске;

● у новичков спросили, что они больше всего ценят в городе, а Станиславу Галиеву – он переехал в Омск из «Ак Барса» – вручили огромный чак-чак;

● вратари выслушали наставление от бывшего бойца UFC Александра Шлеменко;

● перед легионерами и Дамиром Шарипзяновым станцевали калинку-малинку, а после угостили их караваем.

Отдельно представили Владимира Ткачева – в конце июля он порвал ахилл и вышел на сцену на костылях.

Фанаты развернули баннер в поддержку главной звезды клуба.

Презентация продлилась чуть меньше 80 минут. После общего фотографирования руководители, игроки, тренеры и персонал отправились на трибуны, а их место на сцене заняла «Моя Мишель» – с прошлого сезона одна из самых хоккейных групп страны. Коллектив выступил в спортивной компании: несколько номеров исполнили титулованные фигуристы – чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также чемпионы России Софья Акатьева, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Красота и изящество покинули лед омской арены надолго, а вот «Авангард» вернется совсем скоро – 4 сентября начнет регулярный чемпионат матчем с «Сибирью».

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Фото: vk.com/fcava