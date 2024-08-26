Ротенберг о Демидове: «Нет смысла ехать в 4-е звено «Монреаля» или в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. В этой лиге ломают многих ребят. В СКА будем делать Ивана лидером»
Роман Ротенберг высказался касательно развития Ивана Демидова.
«Монреаль» выбрал российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
«Я обсуждал развитие Демидова и с руководством «Монреаля», и с президентом клуба. Не было на связи в зуме только главного тренера Мартена Сен‑Луи.
Говорили мы о том, как нам совместно сделать так, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Нет смысла Демидову ехать в НХЛ, пока он не готов играть в первом звене. Ему надо идти шаг за шагом. Будем делать лидера из Ивана.
Когда он докажет делом и будет играть в первых звеньях СКА, забивать голы, как он делает сейчас в молодежной сборной России – это для всех будет огромный плюс. А там Иван сам решит, как ему лучше.
Но в моем понимании – нет смысла ехать в четвертое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. Это жесткая лига.
Хоккеисты там путешествуют на автобусе, длительные расстояния. Вы сами знаете, что такое АХЛ – в этой лиге ломают многих ребят. В первую очередь с психологической точки зрения.
Поэтому лучше играть в КХЛ – у нас, в СКА, быть лидером команды.
А когда Иван будет готов выступать в первом звене «Монреаля», то мы его всегда только поддержим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Особенно с переломами рук и ног?
Отправьте его в наркодиспансер уже
Демидов поедет в Сочи,вопрос когда
Чем быстрее, тем лучше для Ивана
Сочи ждут))