Ротенберг о Демидове: «Нет смысла ехать в 4-е звено «Монреаля» или в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. В этой лиге ломают многих ребят. В СКА будем делать Ивана лидером»

Теги СКА Монреаль НХЛ АХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно развития Ивана Демидова.

«Монреаль» выбрал российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

«Я обсуждал развитие Демидова и с руководством «Монреаля», и с президентом клуба. Не было на связи в зуме только главного тренера Мартена Сен‑Луи.

Говорили мы о том, как нам совместно сделать так, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Нет смысла Демидову ехать в НХЛ, пока он не готов играть в первом звене. Ему надо идти шаг за шагом. Будем делать лидера из Ивана.

Когда он докажет делом и будет играть в первых звеньях СКА, забивать голы, как он делает сейчас в молодежной сборной России – это для всех будет огромный плюс. А там Иван сам решит, как ему лучше.

Но в моем понимании – нет смысла ехать в четвертое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. Это жесткая лига.

Хоккеисты там путешествуют на автобусе, длительные расстояния. Вы сами знаете, что такое АХЛ – в этой лиге ломают многих ребят. В первую очередь с психологической точки зрения.

Поэтому лучше играть в КХЛ – у нас, в СКА, быть лидером команды.

А когда Иван будет готов выступать в первом звене «Монреаля», то мы его всегда только поддержим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

31 комментарий
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Мичкова уже сделал
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СКА уже столько сделал лидеров, что игроки ждут, чтобы их права ушли от этого клуба
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Лавка СКА -> Сочи -> Монреаль.
+23
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Лучше пусть там сломают руку, чем здесь сломают жизнь
+14
-1
+13
Ответ Владимири Йолкиннен
Мичкова уже сделал
С языка снял
+11
0
+11
Сказочный :)
+8
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+7
Иван Демидов- рулевой Музобоза же, не?
+8
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Ответ Ozz99
Лавка СКА -> Сочи -> Монреаль.
Та самая система )
+5
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Мичков после слов про "делать Ивана лидером": а я тебе чем не подошел?
+5
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Сколько игр АХЛ смотрел этот персонаж?
Особенно с переломами рук и ног?
+5
-1
+4
Ответ Карпов Стас
Редкостный!
Чепушшчиная чепухаааа Борисовна
+2
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сказочный :)
Редкостный!
+2
0
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я понять не могу, чо он из себя корчит, он выиграл Гагарина что-ли? клоун такой
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Ротенберг высказался касательно развития Демидова! Выскажусь касательно развития Ротенберга, …….., …….., ……, ……, ……., …., сказочный …… как итог!!!👌
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Да что ты несешь?!
Отправьте его в наркодиспансер уже
Демидов поедет в Сочи,вопрос когда
Чем быстрее, тем лучше для Ивана
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надо немного фразу поправит у Романа)в моем смылсе-нет понимания)
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Романыч уже напоминает мемы про братьев Богдановых, которые миром управляют
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Как же это Мартен Сен-Луи упустил возможность пообщаться с величайшим тренером вселенной?!
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что он несет?
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В СКА лидер на лидере сидит и лидером погоняет
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Шас, поставит его Рома в топ-6.
Сочи ждут))
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Короче, Ротенберг хочет, чтобы Демидов подписал ещё один контракт со СКА. Потому что, после этого сезона Демидов точно не будет готов играть в 1-й тройке Монреаля. Он и в 1-й тройке СКА пока ещё не готов играть.
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Почему то Гадальского вспомнил
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Ротенбергу может и нет смысла туда ехать, а Демидову может и есть
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А руки и ноги только в НХЛ и АХЛ хоккеисты ломают? Логика звиздец, конечно.
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Лидером можно только быть... Сделать можно Буратино)
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