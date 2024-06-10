Глава профсоюза НХЛ: «Многие в Торонто спрашивают меня: «Как насчет второй команды?». Я не задавал такой вопрос Беттмэну»

Теги Торонто Гэри Беттмэн НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

В НХЛ ответили о возможности появления второго клуба в Торонто.

Главе профсоюза хоккеистов лиги Марти Уолшу задали вопрос о том, не спрашивал ли он у комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о появлении второго клуба НХЛ в канадском городе, где выступают «Мэйпл Лифс». 

«Я у него об этом не спрашивал, нет. Но многие люди в Торонто спрашивают меня: «Как насчет второй команды?».

Кажется, все в Торонто любят «Торонто», – ответил Уолш.

2 комментария
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Они что, думают, что если в торонто появится 2 клуб, то шансы на завоевание кубка Стенли, поднимутся в 2 раза?)
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Да пусть создадут еще одну....и назовут Яица судьбы ))) Бостон против Яиц судьбы....естественно дальше проходит опять Бостон )
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