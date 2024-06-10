Глава профсоюза НХЛ: «Многие в Торонто спрашивают меня: «Как насчет второй команды?». Я не задавал такой вопрос Беттмэну»
В НХЛ ответили о возможности появления второго клуба в Торонто.
Главе профсоюза хоккеистов лиги Марти Уолшу задали вопрос о том, не спрашивал ли он у комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о появлении второго клуба НХЛ в канадском городе, где выступают «Мэйпл Лифс».
«Я у него об этом не спрашивал, нет. Но многие люди в Торонто спрашивают меня: «Как насчет второй команды?».
Кажется, все в Торонто любят «Торонто», – ответил Уолш.