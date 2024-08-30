Мемориал Ромазана. «Салават» отыгрался с 0:3 и по буллитам победил «Нефтехимик», «Металлург» встретится с «Магниткой»
В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана
Турнир проводится с 1992 года. Этот розыгрыш станет 33-м в истории.
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 3:4 Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)
1:0 – 27 Леонтьев (Лещенко, Белозеров)
2:0 – 43 Хлыстов (Муиссу, Брюквин), ГБ
3:0 – 47 Ртищев (Хоружев, Якупов)
3:1 – 47 Ливо (Тодд)
3:2 – 50 Ливо (Хмелевски)
3:3 – 54 Тодд (Хмелевски)
«Металлург» – «Магнитка» (ВХЛ) – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Нефтехимик» – 5 очков (3 матча), «Салават Юлаев» – 4 (3), «Металлург» – 2 (2), «Магнитка» – 1 (2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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