Вайсфельд о СКА: «Очень плохо для КХЛ. Если устраивает дыра в регламенте – вопросов нет. НХЛ играет 100 лет – ну нельзя разрывать действующие контракты»
Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг перехода Евгения Кузнецова в СКА.
Ранее Арсений Грицюк и Сергей Сапего переподписали договоры со СКА. Сообщалось, что они пошли на понижение зарплаты для оптимизации потолка зарплат перед подписанием контракта с Кузнецовым.
– Допустим, у Кузнецова что-то не пойдет. Его реально просто взять и убрать из состава?
– В СКА, я думаю, реально кого угодно убрать. Тут другой вопрос. Вот все иронизируют на эту тему, что игроки взяли и отказались от зарплат. А что вообще нужно лиге? Им нужно повысить уровень соревновательности, конкурентности. Такие вещи, когда одна команда набирает лучших игроков, конечно, этому не способствуют.
То, что делает СКА, очень плохо для лиги. Но если бы я был в СКА, то с их возможностями делал бы то же самое.
Другой вопрос – есть регламент. Что такое регламент? Правовой документ для участия в соревнованиях. Если в лиге не видят, что здесь очевидная дыра, если их [это] устраивает – вопросов нет. Но мне кажется, что напрашивается несколько очевидных шагов.
В НХЛ больше ста лет играют в хоккей – ну нельзя разрывать действующие контракты. Допустим, ситуация с Ильей Сорокиным. Он очень хорошо играл, и с ним решили заключить контракт на улучшенных условиях. Заключили – но со следующего сезона, после окончания старого контракта. Никто не разрешает разрывать действующие контракты.
Если бы это было [у нас], то мы бы столько не шутили по поводу СКА. А сейчас все правильно они делают, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Все делается в угоду его больных желаний, чтобы доказать всему хоккейному миру, какой же он великий тренер.
Более чем уверен, что даже таким составом не возьмем мы КГ и в этом сезоне. Хоть Деанжело, хоть Овечкина с Малкиным привези ему
А идти наперекор Морозов ссыт банально
Все схемы Ромки очень легко прикрыть, по аналогии с НХЛ, но КХЛ почему-то к этому не стремится.
Тот же Вайсфельд ранее предлагал вполне резонный компромисс: если хотите перезаключать конктракт — давайте через драфт отказов.