Вайсфельд о СКА: «Очень плохо для КХЛ. Если устраивает дыра в регламенте – вопросов нет. НХЛ играет 100 лет – ну нельзя разрывать действующие контракты»

Теги СКА Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Илья Сорокин Сергей Сапего Арсений Грицюк деньги потолок зарплат Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг перехода Евгения Кузнецова в СКА.

Ранее Арсений Грицюк и Сергей Сапего переподписали договоры со СКА. Сообщалось, что они пошли на понижение зарплаты для оптимизации потолка зарплат перед подписанием контракта с Кузнецовым

– Допустим, у Кузнецова что-то не пойдет. Его реально просто взять и убрать из состава?

– В СКА, я думаю, реально кого угодно убрать. Тут другой вопрос. Вот все иронизируют на эту тему, что игроки взяли и отказались от зарплат. А что вообще нужно лиге? Им нужно повысить уровень соревновательности, конкурентности. Такие вещи, когда одна команда набирает лучших игроков, конечно, этому не способствуют.

То, что делает СКА, очень плохо для лиги. Но если бы я был в СКА, то с их возможностями делал бы то же самое.

Другой вопрос – есть регламент. Что такое регламент? Правовой документ для участия в соревнованиях. Если в лиге не видят, что здесь очевидная дыра, если их [это] устраивает – вопросов нет. Но мне кажется, что напрашивается несколько очевидных шагов.

В НХЛ больше ста лет играют в хоккей – ну нельзя разрывать действующие контракты. Допустим, ситуация с Ильей Сорокиным. Он очень хорошо играл, и с ним решили заключить контракт на улучшенных условиях. Заключили – но со следующего сезона, после окончания старого контракта. Никто не разрешает разрывать действующие контракты.

Если бы это было [у нас], то мы бы столько не шутили по поводу СКА. А сейчас все правильно они делают, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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28 комментариев
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"То, что делает СКА, – очень плохо для лиги." - даешь баннер на все игры СКА (выездные )
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Самая отвратительная команда за всю историю отечественного хоккея !!!
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СКА это и есть плохо для лиги , интерес от таких мерзостей пропадает к лиге
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Ответ КЕША
Самая отвратительная команда за всю историю отечественного хоккея !!!
и не только отечественного, и не только хоккея.
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У нас дыра в Кремле сидит. Как бы лучше того чучела, который со своим "понимаешь", страну позорил. Но вот очень уж нынешний наш глава страны мягкий и добрый. Здесь бы жахнуть уже со всех орудий. А он чего-то ждёт. Говорит, что КХЛ он придумал. Ну раз придумал, обрати на свою придумку внимание и посмотри, во что ее превратили твои кореша Тимченко и Ротенберги.
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В детстве во дворе в футбол и в хоккей делились по командам, чтобы силы более-менее равные были, иначе играть неинтересно. А взрослому недорослю из СКА - интересно.
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Всё что делает СКА - плохо для КХЛ.
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Пока у нас Роман Борисыч, он может хоть 100 человек привезти, всех на 1000 баксов посадить и лигу это будет устраивать, потому что есть Роман Борисыч.

Все делается в угоду его больных желаний, чтобы доказать всему хоккейному миру, какой же он великий тренер.

Более чем уверен, что даже таким составом не возьмем мы КГ и в этом сезоне. Хоть Деанжело, хоть Овечкина с Малкиным привези ему

А идти наперекор Морозов ссыт банально
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Самое смешное что потолок вводили, чтобы невилировать разницу между клубами.
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Даёшь баннер "СКА - позор российского хоккея" на каждый матч?
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+4
Залезли на гос бюджет и доминируют)как в народе говорят про питерский спорт,все ваши победы,с запахом .....
+4
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Из-за таких как Ротенберг КХЛ стала балаганом и позорищем хоккея. Безграмотность и вседозволенность приводит к разрухи и упадку, посмотрите на страну и на хоккей в частности
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Ответ Neyron Plus
Самое смешное что потолок вводили, чтобы невилировать разницу между клубами.
Так если бы не черная бухгалтерия, читай криминальщина, то это бы и работало.
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Ска позор хоккея
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Глас в пустыне ....ни к чему не приведёт (
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Ответ КЕША
Самая отвратительная команда за всю историю отечественного хоккея !!!
Привет. А мы ведь помним с тобой ЦСКА! Тоже было еще то! Но эти сейчас переплюнули всех!
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На одном таланте Ротенберга не получается взять кубок, вот и решили помухлевать с потолком
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Как бы если было бы строго,Женя перешел бы в Трактор и для всей лиги это было бы огромным плюсом.
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А, реально, где этот Морозов и чем он занимается?
Все схемы Ромки очень легко прикрыть, по аналогии с НХЛ, но КХЛ почему-то к этому не стремится.
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Ответ Capper Lonewolf
"То, что делает СКА, – очень плохо для лиги." - даешь баннер на все игры СКА (выездные )
Комментарий удален модератором
Ответ Under
Комментарий скрыт
тем, что это снижает ответственность работодателя — он ничем не рискует, ибо может переиграть договоры в любой момент. Ценность договора стремительно падает — заключённый контракт перестаёт быть гарантией чего бы то ни было, ибо сегодня так — завтра поменяем. Игрок от перезаключения может выиграть, но может и проиграть: во что превратятся твои условные 50+10 миллионов? В 75+20 или в 10+5?
Тот же Вайсфельд ранее предлагал вполне резонный компромисс: если хотите перезаключать конктракт — давайте через драфт отказов.
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Ответ Человек_Легенда
Пока у нас Роман Борисыч, он может хоть 100 человек привезти, всех на 1000 баксов посадить и лигу это будет устраивать, потому что есть Роман Борисыч. Все делается в угоду его больных желаний, чтобы доказать всему хоккейному миру, какой же он великий тренер. Более чем уверен, что даже таким составом не возьмем мы КГ и в этом сезоне. Хоть Деанжело, хоть Овечкина с Малкиным привези ему А идти наперекор Морозов ссыт банально
Наперекор Миллеру? Я пока не видел других ходоков что-то
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Ответ Ми Ша
Из-за таких как Ротенберг КХЛ стала балаганом и позорищем хоккея. Безграмотность и вседозволенность приводит к разрухи и упадку, посмотрите на страну и на хоккей в частности
Не надо путать причину и следствие. Из-за того что страна не в порядке, на ней как плесень живут такие Ротенберги
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Ответ fatov65@mail.ru
Привет. А мы ведь помним с тобой ЦСКА! Тоже было еще то! Но эти сейчас переплюнули всех!
ЦСКА так себя не вел . За сезон брали 1-3 игроков заведомо зная в а как ком звене будет играть к примеру, Капустин.
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Ответ Alex Ivanov
Как бы если было бы строго,Женя перешел бы в Трактор и для всей лиги это было бы огромным плюсом.
Было бы супер
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