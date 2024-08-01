Агент Кузнецова о СКА: «Попросили большие бонусы, но получили небольшую зарплату – все честно, бонусы – не в потолке. Еще не было такого контракта в истории КХЛ»

Теги СКА Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

Агент Евгения Кузнецова оценил сделку по переходу игрока в СКА.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

– Этот контракт стал для вас самым сложным в жизни?

– Нет, сложным он был только в самом факте восприятия того, что Женя спустя много лет возвращается в Россию.

Лично я хотел, чтобы он продолжал карьеру в НХЛ. Говорю об этом в первую очередь как его друг.

В плане всего остального для меня работа над контрактом была легкой.

– Сама структура соглашения с настолько огромными бонусами за индивидуальные и командные достижения для КХЛ уникальна.

– Мы с Женей сели вдвоем и решили, что нам интересно будет поработать именно в таком формате.

Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать.

Со своей стороны мы пошли навстречу клубу и получили относительно небольшую зарплату. Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат.

– Про контракты игроков СКА ходит много не самых приятных разговоров.

– Люди могут говорить что угодно. Сейчас все увидели, что такого контракта в истории КХЛ ранее еще не было.

Это очень большие цифры, но они достойны хоккеиста уровня Кузнецова, возвращающегося из НХЛ в Россию, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

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38 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Самый позорный контакт в истории КХЛ.
Ска - позор Российского хоккея.
+75
-3
+72
Самый позорный контакт в истории КХЛ.
+79
-9
+70
"– Про контракты игроков СКА ходит много не самых приятных разговоров.
– Люди могут говорить что угодно. В СКА плевать на это, деньги лопатой можно грести и мы стали частью этого..."
+39
-3
+36
Ответ Всё знаю
Ска - позор Российского хоккея.
Зенит - футбола
+33
-6
+27
Бонусы бывают разные. Например за 5 очков за сезон. Понятно что Кузнецов их наберёт. Давно в лиге надо ограничения вводить на бонусы, например не больше 20% от основного контракта.
+24
0
+24
Ещё не было такого позора в истории КХЛ...
+18
-1
+17
Я прочитал 4 миллиарда рублей, вышел из новости, потом зашёл ещё раз удостоверился, что мне не померещилось

Как это возможно то, кто объяснит? 4 миллиарда блин.
+10
0
+10
Натяжные потолки, ветер северный….. что-то напел 😁
+8
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+8
Конечно, не было такого контракта не только в истории КХЛ , но и НХЛ, где бонусы выше зарплаты на 1000%. Позорище лютое.
+8
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+7
Ерунда какая то. Бонусы 20 процентов от зп, не более, а тут какие то миллиарды.
+7
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+7
Будь умнее,промолчи,но нет же)цирк)
+5
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+5
45 млн зеленых бонусами) и это все благодаря самым богатым бабушкам в мире. Скинулись на потеху питерскому истеблишменту)
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Кто-нибудь может объяснить, какой смысл в потолке зарплат, если сумму (миллиард в год), практически равную этому потолку, можно вывалить бонусами в одно лицо?
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Попросили большую честную конкурентную лигу, получили маленький политический междусобойчик - такого еще не было ...
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Ответ Всё знаю
Комментарий удален модератором
Позор России. Вдумайтесь - такое тяжелое время, цены на газ для населения повышаются на 10-15 % в год, ежегодные убытки, а одни наркоману и лентяю готовы вывалить 4 млрд, а другие за 25 млн евро ногомячиста покупать собирались, ладно им указание сверху дали не делать этого. Это ли не позор?
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На первый год его хватит, дальше кокосик, вискарик, девочки, я же жека кузнецов и финита ля комедия. Глядишь на следующий еще биг Вэл подоспеет, будут печень тестировать.
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Напомню, потолок устанавливался, чтобы уровнять силы команд в лиге, его смысл именно в этом. И какой тогда смысл в этих липовых потолках, если бонусами можно выкручивать до предела состав команды, по сравнению с другими?! Вопрос риторический, новым российским элитариям нынче разрешается крутить на одном месте все правила и порядки без исключения, если им так вдруг захотелось.
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Берём Кузу, остальные будут играть за десять МРОТов
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Нехилые такие бонусы.
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Ответ гилберт
Такие ограничения есть. По сути это дополнительные 20 процентов потолка для богатых команд. Есть бонусы за задачу, они тоже вне потолка. Их вроде бы можно платить с финала конференций. Бонусы за результативность санкцианированы лигой, это легально. Насколько все эти бонусы регламентированы не знает даже Морозов.
Так он в год бонусами может миллиард набить.
Это же больше потолка.
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какие это большие цифры ? Официально у него 92 миллиона, или меня где то обманывают?
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Ответ combinator.vel
Зенит - футбола
СКА - Зенит российского хоккея.
+4
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+2
Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат (с)
Ну понятно, на***ли лигу
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Ответ Штучный
Натяжные потолки, ветер северный….. что-то напел 😁
Задул, вот это да.......
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Ответ banchik1
Напомню, потолок устанавливался, чтобы уровнять силы команд в лиге, его смысл именно в этом. И какой тогда смысл в этих липовых потолках, если бонусами можно выкручивать до предела состав команды, по сравнению с другими?! Вопрос риторический, новым российским элитариям нынче разрешается крутить на одном месте все правила и порядки без исключения, если им так вдруг захотелось.
Равенство клубов подразумевалось разве что на бумаге. Рынок свободных агентов поделён между большими клубами, остальные получают крошки с барского стола. Даже среди больших клубов есть один, которому все можно.
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Так бонусы с этого года должны вписываться в потолок? Свадебный генерал Морозов,вы где?
Ситуация просто залупа
Какой миллиард, залупа?
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"У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана")
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Смех и стыд.
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Заработать бонусы в клубе в котором ты будешь играть в большинстве и которому помогает судейка. Кузнецов морально сломался скорее, когда не захотел соревноваться с сильными) как бы не плохо играли некоторые ребята в НХЛ из России, но многих уважают за характер, которого у кузнецова не оказалось) хотя мое мнение нахер никому не нужное, жизнь спортсмена коротка бери пока дают)) тут вопросы к устройству лиги и в целом к четности этого всего
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Контракт, конеш, максимально отвратный, но все чего-то про 4 миллиарда говорят, хотя для них Кузнецов должен 4 года подряд в топ-3 бомбардиров, снайперов и по полезности входить 4 года подряд. Выглядит, мягко говоря, сомнительно. Думаю в первом сезоне 1-2 бонуса по 300 лямов может и выбьет на контрасте нхл-кхл, а потом сольется и через год-два будет либо в Сочи, либо все-таки в трактор на сезон махнет.
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