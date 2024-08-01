Агент Кузнецова о СКА: «Попросили большие бонусы, но получили небольшую зарплату – все честно, бонусы – не в потолке. Еще не было такого контракта в истории КХЛ»

Агент Евгения Кузнецова оценил сделку по переходу игрока в СКА.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.

– Этот контракт стал для вас самым сложным в жизни?

– Нет, сложным он был только в самом факте восприятия того, что Женя спустя много лет возвращается в Россию.

Лично я хотел, чтобы он продолжал карьеру в . Говорю об этом в первую очередь как его друг.

В плане всего остального для меня работа над контрактом была легкой.

– Сама структура соглашения с настолько огромными бонусами за индивидуальные и командные достижения для КХЛ уникальна.

– Мы с Женей сели вдвоем и решили, что нам интересно будет поработать именно в таком формате.

Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать.

Со своей стороны мы пошли навстречу клубу и получили относительно небольшую зарплату. Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат.

– Про контракты игроков ходит много не самых приятных разговоров.

– Люди могут говорить что угодно. Сейчас все увидели, что такого контракта в истории ранее еще не было.

Это очень большие цифры, но они достойны хоккеиста уровня Кузнецова, возвращающегося из НХЛ в Россию, – сказал представитель хоккеиста .

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?