Агент Кузнецова о СКА: «Попросили большие бонусы, но получили небольшую зарплату – все честно, бонусы – не в потолке. Еще не было такого контракта в истории КХЛ»
Агент Евгения Кузнецова оценил сделку по переходу игрока в СКА.
32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
Сообщалось, что хоккеист получил контракт с базовой зарплатой 92 миллиона рублей за сезон. При выполнении бонусов, которые не входят в потолок зарплат, форвард может заработать 4 миллиарда рублей.
– Этот контракт стал для вас самым сложным в жизни?
– Нет, сложным он был только в самом факте восприятия того, что Женя спустя много лет возвращается в Россию.
Лично я хотел, чтобы он продолжал карьеру в НХЛ. Говорю об этом в первую очередь как его друг.
В плане всего остального для меня работа над контрактом была легкой.
– Сама структура соглашения с настолько огромными бонусами за индивидуальные и командные достижения для КХЛ уникальна.
– Мы с Женей сели вдвоем и решили, что нам интересно будет поработать именно в таком формате.
Попросили у СКА очень большие бонусы, но их еще надо заработать.
Со своей стороны мы пошли навстречу клубу и получили относительно небольшую зарплату. Все честно. Эти бонусы не попадают в потолок зарплат.
– Про контракты игроков СКА ходит много не самых приятных разговоров.
– Люди могут говорить что угодно. Сейчас все увидели, что такого контракта в истории КХЛ ранее еще не было.
Это очень большие цифры, но они достойны хоккеиста уровня Кузнецова, возвращающегося из НХЛ в Россию, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?
– Люди могут говорить что угодно. В СКА плевать на это, деньги лопатой можно грести и мы стали частью этого..."
Как это возможно то, кто объяснит? 4 миллиарда блин.
Это же больше потолка.
Ну понятно, на***ли лигу
Ситуация просто залупа
Какой миллиард, залупа?