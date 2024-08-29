Гатиятулин о выборе капитана: «В «Ак Барсе» все достойны, нужно еще немного времени – поговорим с ребятами, штабом и руководством»
Анвар Гатиятулин высказался о выборе капитана «Ак Барса».
После ухода Александра Радулова, Вадима Шипачева и Артема Лукоянова в казанском клубе пока не выбрали капитана.
«У нас все достойны быть капитаном. Есть определенные мысли, но нам пока нужно время. Я говорил, что многие ребята достойны быть капитаном. Есть еще ассистенты, есть и костяк команды.
Поэтому нам нужно еще немного времени, чтобы поговорить с ребятами, тренерским штабом и руководством», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
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