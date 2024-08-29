Анвар Гатиятулин высказался о выборе капитана «Ак Барса».

После ухода Александра Радулова, Вадима Шипачева и Артема Лукоянова в казанском клубе пока не выбрали капитана.

«У нас все достойны быть капитаном. Есть определенные мысли, но нам пока нужно время. Я говорил, что многие ребята достойны быть капитаном. Есть еще ассистенты, есть и костяк команды.

Поэтому нам нужно еще немного времени, чтобы поговорить с ребятами, тренерским штабом и руководством», – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .