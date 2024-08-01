Барабанов был готов перейти в СКА на 80 млн рублей в год, у других просил 100 млн. В клубе требования посчитали завышенными – не смогли бы вписать в потолок («Матч ТВ»)

Александр Барабанов был готов вернуться в СКА.

30-летний нападающий перешел в « », подписав двухлетний договор с клубом.

По информации «Матч ТВ», форвард через агента просил в контракт в 100 миллионов рублей в год.

Но для , являющегося его родным клубом, сделал скидку, попросив 80 миллионов.

Однако в СКА посчитали, что это слишком завышенная цена за , тем более уже возникал вариант с Евгением Кузнецовым, а вместить всех хоккеистов под потолок зарплат не представлялось возможным.

Барабанов в составе СКА дважды выиграл Кубок Гагарина.