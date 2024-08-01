Барабанов был готов перейти в СКА на 80 млн рублей в год, у других просил 100 млн. В клубе требования посчитали завышенными – не смогли бы вписать в потолок («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс СКА КХЛ Евгений Кузнецов Александр Барабанов Матч ТВ деньги Хоккей

Александр Барабанов был готов вернуться в СКА.

30-летний нападающий перешел в «Ак Барс», подписав двухлетний договор с клубом.

По информации «Матч ТВ», форвард через агента просил в КХЛ контракт в 100 миллионов рублей в год.

Но для СКА, являющегося его родным клубом, сделал скидку, попросив 80 миллионов.

Однако в СКА посчитали, что это слишком завышенная цена за Александра Барабанова, тем более уже возникал вариант с Евгением Кузнецовым, а вместить всех хоккеистов под потолок зарплат не представлялось возможным.

Барабанов в составе СКА дважды выиграл Кубок Гагарина.

15 комментариев
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Да вы шутите, какой нафиг потолок, у СКА нет потолка
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-4
+48
Грицюк стоит 12, даже Кузя 90, какие 100?:))))
+25
-2
+23
Да ладно, переписали бы Никишина на 10 , Серебрякова на 5, Грюцюк бы попросил снизить до 1 миллиона
Еще бы и на Гурьянова с Исхаковым хватило
+16
0
+16
Ответ IzhStyle
Да вы шутите, какой нафиг потолок, у СКА нет потолка
Бесконечность не предел
+12
-1
+11
Ответ IzhStyle
Да вы шутите, какой нафиг потолок, у СКА нет потолка
Есть только небо над головой Йозе Марино.
+8
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+8
Вы прочитали анекдот дня
+4
0
+4
У Ска крыша есть. Зачем им Потолок))
+3
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Лицемерные заявления про потолок доверия не внушают.
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Эх, жаль! Всё таки Барабан родной для нас игрок
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У СКА в КХЛ давно нет никакого потолка зарплат.
От слова СОВСЕМ.
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Ну можно было бы еще кого нить переподписать за еду играть)
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Для СКА существует потолок зарплат?!
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Да ладно
Быть такого не может
Можно же еще кого-то перед разводом поставить
Никишин хочет ехать в НХЛ? Ужался бы
😅😅😅
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Удачи Сане в Ак Барсе, хотелось бы чтобы он играл в Питере,но пока такой цирк, ему будет лучше в Казани.
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