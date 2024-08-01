Барабанов был готов перейти в СКА на 80 млн рублей в год, у других просил 100 млн. В клубе требования посчитали завышенными – не смогли бы вписать в потолок («Матч ТВ»)
Александр Барабанов был готов вернуться в СКА.
30-летний нападающий перешел в «Ак Барс», подписав двухлетний договор с клубом.
По информации «Матч ТВ», форвард через агента просил в КХЛ контракт в 100 миллионов рублей в год.
Но для СКА, являющегося его родным клубом, сделал скидку, попросив 80 миллионов.
Однако в СКА посчитали, что это слишком завышенная цена за Александра Барабанова, тем более уже возникал вариант с Евгением Кузнецовым, а вместить всех хоккеистов под потолок зарплат не представлялось возможным.
Барабанов в составе СКА дважды выиграл Кубок Гагарина.
Еще бы и на Гурьянова с Исхаковым хватило
От слова СОВСЕМ.
Быть такого не может
Можно же еще кого-то перед разводом поставить
Никишин хочет ехать в НХЛ? Ужался бы
😅😅😅